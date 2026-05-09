REDUCEZ LES ÉCHÉNES AUX DERNIERS MOTS ? LE MATCH ENDROIT EST UN ÉREMENT INTERDÉPLACE.

Ce partage 1-1 n'arrange pas personne dans la LNH. Chelsea reste sur un point et manque de faire le rapprochement avec Brentford qui dispose d'un match de plus pour creuser l'écart en vue d'une éventuelle qualification à la Conference League. Pour Liverpool, la victoire aurait pu assurer une place en Ligue des Champions, mais il faudra patienter même si Bournemouth à Fulham dans l'après-midi leur garantirait l'accès au objectif.

Ce partage 1-1 n'arrange donc personne puisque Chelsea reste scotché à la 9e place avance 49 points et manque de faire le rapprochement avec Brentford qui dispose d'un match de plus pour creuser l'écart en vue d'une éventuelle qualification à la Conference League .

Plus haut, Liverpool aurait pu s'assurer d'une place en Ligue des Champions en cas de victoire. Les Reds devront donc patienter même si une défaite de Bournemouth à Fulham dans l'après-midi leur garantirait tout de même d'atteindre leru objectif. Sous le soleil d'Anfield, Liverpool a démarré pied au plancher, porté par la vivacité du jeune ailier de 17 ans, Rio Ngumoha qui a mis Chelsea sous pression en titularisé à gauche en l'absence de Florian Wirtz, malade.

Le joueur formé à Chelsea a fixé deux défenseurs sur le côté puis transmis le cuir à Ryan Gravenberch, qui a fait parler sa qualité de frappe (6e, 1-0). Après l'ouverture du score, cependant, les Reds ont perdu en rythme et en qualité, à rebours de la dynamique de leurs visiteurs, plus entreprenants et portés vers l'avant jusqu'à la mi-temps.

Les Blues ont égalisé sur un coup franc d'Enzo Fernandez que la défense et le gardien Giorgi Mamardashvili ont laissé filer (35e, 1-1). Et ils auraient pu prendre l'avantage sans le hors-jeu, de l'épaisseur d'un cheveu, de Marc Cucurella dans l'action menant à un but de Cole Palmer (49e).

Cette grosse alerte a réveillé Liverpool, plus dominant dans une seconde période où l'arbitre a eu du pain sur la planche, entre penalties réclamés de chaque côté et buts refusés, comme celui de Curtis Jones à cause d'une position de hors-jeu de son passeur Cody Gakpo (58e). Les Reds auraient peut-être mérité de gagner au nombre d'occasions créées, à commencer par ces frappes de Dominik Szoboszlai, repoussées par le gardien Filip Jorgensen (59e) et un poteau (71e), et cette tête du capitaine Virgil van Dijk sur la barre transversale (79e)





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