Réduire ses impôts en Belgique : astuces et limites actuelles

Découvrez les mécanismes fiscaux encore disponibles en Belgique pour alléger votre impôt : quotient conjugal, enfants, épargne-pension, et les restrictions récentes sur les déductions immobilières.

Réduire sa facture fiscale est devenu plus compliqué qu'auparavant en Belgique . Alors que les contribuables cherchent chaque année à alléger leur impôt, les mécanismes disponibles se sont raréfiés.

Pourtant, quelques leviers subsistent, notamment ceux liés à la situation familiale et à l'épargne. Cet article fait le point sur les stratégies encore pertinentes pour diminuer son imposition, tout en soulignant les évolutions récentes qui ont restreint les possibilités de déduction. L'un des principaux avantages fiscaux réside dans la composition du ménage.

Le quotient conjugal permet aux couples mariés ou cohabitants légaux de transférer une partie des revenus du conjoint qui gagne le plus vers celui qui a des revenus moindres, réduisant ainsi l'imposition globale. De plus, les enfants offrent des déductions non négligeables. Comme le rappelle Thibaut Bouvier, expert-comptable fiscaliste, plus on a d'enfants, plus on déduit, et l'avantage devient particulièrement intéressant à partir du troisième enfant.

Cette mesure incitative encourage les familles nombreuses, mais elle ne concerne pas tous les contribuables. L'épargne-pension et certaines assurances-vie constituent également des solutions fiscalement avantageuses. Les versements effectués dans le cadre de l'épargne-pension donnent droit à une réduction d'impôt, tout en constituant une épargne pour l'avenir. Marc Van Thournaout, expert-comptable fiscaliste, souligne que ce premier pilier reste incontournable pour qui souhaite optimiser sa fiscalité.

Cependant, il faut respecter les plafonds et conditions pour en bénéficier pleinement. En revanche, les avantages liés à l'immobilier ont fortement diminué. Le chèque-habitat en Wallonie a été supprimé, remplacé par une réduction des droits d'enregistrement, mais l'impact sur la déclaration fiscale annuelle est moindre. Les propriétaires de secondes résidences ou de biens locatifs ont perdu des déductions significatives.

Déclarer ses frais réels reste une option, mais avec l'augmentation du forfait légal, elle devient moins intéressante, sauf peut-être pour les télétravailleurs qui peuvent déduire certains frais professionnels. En résumé, les contribuables belges disposent encore de quelques moyens pour réduire leur impôt, mais ils sont plus limités qu'auparavant, et il est essentiel de bien connaître les règles en vigueur pour éviter les mauvaises surprises





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fiscalité Impôts Belgique Épargne-Pension Quotient Conjugal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Orages dévastateurs en Belgique : des agriculteurs perdent leurs récoltesDe violents orages ont causé d'importants dégâts dans les cultures de la région de Fleurus et Jemeppe-sur-Sambre. Certains agriculteurs ont perdu l'ensemble de leur récolte, avec des champs entièrement inondés. Reportage.

Read more »

La Belgique doit faire des économies mais aide l'Ukraine face à la RussieLe gouvernement belge doit faire des économies à hauteur de 7 milliards d'euros d'ici la fin de la législature pour respecter les règles budgétaires de l'UE. Les contribuables belges, tels que Tatiana, ne comprennent pas pourquoi la Belgique aide financièrement l'Ukraine face à la Russie.

Read more »

Météo: tempêtes et orages attendus en BelgiqueLa météo en Belgique sera marquée par des tempêtes et des orages, avec des pluies parfois orageuses et des rafales de vent de 40 à 50 km/h.

Read more »

Bureau du Plan propose plusieurs pistes pour réduire les dépenses et augmenter les recettesLe Bureau du Plan a présenté les programmes des partis politiques en lice pour les élections de 2024, qui avaient déjà été chiffrés. Les experts proposent plusieurs pistes pour réaliser des économies, telles que la sécurité sociale, la digitalisation, la fusion d'agences et d'administration, la limitation du nombre de collaborateurs parlementaires, la réduction des niches fiscales, la suppression de l'avantage fiscal pour le 3e pilier de pension et pour les comptes d'épargne, et la mise en place de nouveaux impôts. Les experts recommandent également de plancher sur le centenindex, l'indexation plafonnée, au profit de la proposition des interlocuteurs sociaux, tandis que d'autres experts suggèrent un saut d'index généralisé.

Read more »