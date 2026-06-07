Réforme de l'enseignement en Wallonie : un cycle de crises budgétaires et sociales

Analyse des similitudes entre la réforme actuelle portée par Elisabeth Degryse et le plan Onkelinx de 1996, marquant un retour des tensions sociales dans le secteur éducatif.

La Fédération Wallonie -Bruxelles traverse actuellement une période de turbulences majeures suite à l'annonce et au vote d'un nouveau décret-programme pour l'enseignement. La ministre-présidente Elisabeth Degryse a justifié ces mesures rigoureuses par une nécessité budgétaire absolue.

Elle a utilisé une analogie domestique frappante, comparant le budget de l'enseignement à celui d'un ménage qui, s'il devait s'endetter chaque mois pour survivre, se retrouverait rapidement face aux huissiers. Cette approche pragmatique, voire brutale, vise à stabiliser les finances publiques, mais elle se heurte à une résistance farouche du corps enseignant et des élèves.

Les critiques soulignent que l'éducation ne peut être gérée comme un simple compte bancaire, car les investissements humains et pédagogiques ont des conséquences à long terme sur la société entière. Le climat est électrique, marqué par un sentiment d'injustice et d'abandon chez les professionnels de l'éducation, qui voient dans ces coupes une menace pour la qualité de l'apprentissage. Cette situation n'est pas sans rappeler un épisode sombre de l'histoire scolaire belge, survenu il y a près de trente ans.

En 1996, la ministre-présidente Laurette Onkelinx, alors représentant le Parti Socialiste, avait porté une réforme tout aussi controversée. À l'époque, le plan, parfois surnommé plan Kleenex par ses détracteurs, prévoyait des économies drastiques et la suppression de 3000 postes d'enseignants. Le résultat avait été une explosion sociale sans précédent : des manifestations massives avaient envahi Bruxelles et la Wallonie, et les écoles étaient restées paralysées pendant trois mois de grève.

Le soutien des élèves aux enseignants avait créé un front commun puissant. Fait frappant, le discours de Laurette Onkelinx sur la viabilité du système éducatif à moyen terme résonne presque mot pour mot avec les arguments employés aujourd'hui par Elisabeth Degryse. Cette répétition historique montre que les tensions entre impératifs financiers et qualité de l'enseignement sont cycliques et profondément ancrées dans la gestion politique de la région, où les solutions budgétaires semblent souvent primer sur le dialogue social.

Sur le plan politique, les retombées sont immédiates et violentes. Le parti Les Engagés, ayant soutenu le projet de décret, se retrouve aujourd'hui dans le viseur des manifestants. Des campagnes de dénonciation numérique ont vu le jour, diffusant les visages des députés avec des slogans radicaux prônant l'absence de pardon, dans une atmosphère rappelant les tensions des westerns.

Cependant, l'unité du parti est mise à mal, comme en témoigne l'abstention de Mathilde Vandorpe. L'ancienne cheffe de groupe a dénoncé un manque flagrant de concertation et un rapport de force inacceptable, refusant ainsi de cautionner le timing et les méthodes de mise en œuvre de la réforme.

De son côté, le président Yvan Verougstraete, bien qu'attaqué physiquement lors de mobilisations, tente de maintenir son lien avec le monde enseignant, tout en utilisant l'histoire pour remettre le Parti Socialiste à sa place. Le PS, désormais dans l'opposition, a qualifié le vote de honte, ce qui a poussé Verougstraete à publier des vidéos d'archives rappelant que le PS avait été l'architecte de coupes similaires trente ans plus tôt.

Ce duel politique, mené en grande partie sur les réseaux sociaux, illustre la polarisation croissante et la difficulté de mener des réformes structurelles sans déclencher des crises sociales majeures, alors que la police, comme autrefois, est appelée pour contenir la colère de la rue





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