Le Parlement a adopté un plan qui augmente de 10 % la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur sans compensation salariale, resserre les congés maladie et le régime de retraite, et élève le minerval à 1 194 €, déclenchant de vastes manifestations et de nombreux affrontements avec la police.

Le gouvernement a présenté un nouveau plan de réforme de l'enseignement supérieur qui déclenche une vive polémique au sein du Parlement et dans la société civile.

Selon le texte adopté lors de la séance plénière de jeudi, la charge horaire des enseignants du secondaire supérieur sera augmentée de dix pour cent, sans aucune compensation salariale. Cette mesure s'accompagne d'un allégement du régime de congés maladie réservé aux professeurs statutaires, ainsi que d'un resserrement du dispositif de retraite anticipée pour les enseignants.

Par ailleurs, le plan prévoit de relever le minerval à 1 194 euros pour près de six dizaines de pour cent des étudiants du supérieur à compter de la prochaine rentrée, ce qui risque d'accentuer les difficultés financières déjà ressenties par de nombreux jeunes. Le texte a été débattu dans un climat tendu, marqué par des échanges âpres entre les députés de la majorité et de l'opposition, ainsi que par plusieurs incidents qui ont perturbé le bon déroulement de la session parlementaire.

Les manifestations ont rapidement débordé les murs du Parlement. Dès le matin, plusieurs milliers de manifestants, majoritairement des étudiants et de jeunes actifs, se sont rassemblés sous les fenêtres du bâtiment, exprimant leur mécontentement face à ce qui est perçu comme une remise en cause du service public de l'éducation. Un important dispositif de sécurité a été déployé pour contenir la foule, mais les forces de l'ordre ont été confrontées à des actes de dégradation et à des affrontements sporadiques.

Les autorités ont procédé à de nombreuses interpellations, parfois accompagnées de l'usage de la force, ce qui a alimenté les critiques de la part des organisations syndicales et des associations de défense des droits humains. Les scènes de tension se sont également prolongées à l'extérieur de l'hémicycle, où des groupes de protestataires ont tenté de pénétrer dans les couloirs du bâtiment, provoquant des évacuations et des fermetures temporaires de certaines salles.

Ces événements soulignent l'ampleur du mécontentement populaire et la difficulté de concilier les exigences budgétaires avec les attentes de la communauté éducative. En réponse à la crise, les partis d'opposition ont appelé à une remise en cause du projet de loi et à l'ouverture de négociations avec les syndicats enseignants.

Ils demandent notamment la mise en place d'un dispositif d'indemnisation pour les heures supplémentaires imposées, le rétablissement d'un régime de congés maladie plus généreux et le gel du relèvement du minerval jusqu'à ce qu'une solution globale de financement de l'enseignement supérieur soit trouvée. De leur côté, le gouvernement justifie les mesures comme une nécessité pour assurer la soutenabilité financière du système éducatif, rappelant que le pays fait face à des contraintes budgétaires importantes.

Dans les prochains jours, la question devrait rester au cœur du débat public, tandis que les médias continuent de suivre de près les développements, notamment à travers les newsletters flash qui informent les citoyens des événements majeurs en temps réel





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