Réforme de la Formule 1 : La FIA ajuste le règlement technique pour répondre aux critiques des pilotes

Face aux critiques de Verstappen et Leclerc, la FIA modifie le règlement 2026 pour améliorer la gestion de l énergie et la sécurité lors des départs et qualifications.

La Fédération Internationale de l Automobile a récemment dévoilé une série d ajustements techniques pour le règlement de la Formule 1 , une décision prise en réaction directe aux vives critiques exprimées par les acteurs principaux du paddock. Le quadruple champion du monde en titre, Max Verstappen , avait notamment ouvertement remis en question son avenir au sein de la discipline, manifestant son mécontentement croissant vis-à-vis des orientations prises pour 2026.

Le Néerlandais n était pas le seul à s inquiéter de la gestion complexe de l énergie, un point noir partagé par Charles Leclerc qui, lors d une séquence radio devenue virale, avait qualifié la gestion actuelle de l énergie lors des qualifications de véritable farce, déplorant l incapacité des pilotes à exploiter pleinement la vitesse pure de leurs monoplaces. Ces modifications ne constituent pas une refonte totale mais plutôt une optimisation pragmatique visant à rétablir le plaisir de pilotage. Désormais, l accent est mis sur la capacité des pilotes à pousser leurs mécaniques sans craindre une perte d énergie drastique, réduisant ainsi la dépendance excessive à la recharge de la batterie durant les sessions chronométrées.

Au-delà des performances pures, la sécurité a été au cœur des réflexions, notamment après l impressionnant accident d Oliver Bearman au Japon. La disparité de vitesse entre les voitures, atteignant parfois des écarts dangereux de 50 km/h, a forcé la FIA à introduire un plafond pour le Boost en course, désormais limité à 150 kW. Cette mesure vise à prévenir les différentiels de vitesse trop brutaux qui mettaient en péril l intégrité physique des pilotes lors des phases de dépassement ou de déploiement d énergie.

Enfin, la gestion des départs, souvent critique, a été modernisée grâce à l intégration d un nouveau système de détection de faible puissance. Ce dispositif identifie les voitures dont l accélération est anormalement lente dès le lâcher d embrayage et déclenche automatiquement un déploiement du MGU-K pour pallier ce déficit. Pour avertir les concurrents arrivant à pleine vitesse, des feux clignotants latéraux et arrière ont été ajoutés sur les véhicules concernés. Ces changements entreront en vigueur dès le Grand Prix de Miami, marquant le retour à la compétition après une interruption prolongée du calendrier due aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Ces mesures, bien qu efficaces, ne sont que le début d un processus de dialogue continu entre les instances dirigeantes, les écuries et les pilotes pour garantir la viabilité et l attrait futur de la discipline reine du sport automobile mondial.





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