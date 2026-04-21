Réforme de la police : vers une fusion stratégique des zones de sécurité en Belgique

Le gouvernement belge lance une vaste réforme pour fusionner les zones de police, avec une zone unique imposée à Bruxelles d'ici 2028, tout en garantissant la proximité et l'autonomie communale.

Le ministre de l’Intérieur, Bernard Quintin, vient de franchir une étape décisive dans la réforme des services de sécurité en Belgique en introduisant un cadre législatif ambitieux pour la fusion des zones de police. Ce projet, longuement discuté et ardemment soutenu par les formations politiques flamandes, s'inscrit dans la droite ligne des engagements pris lors de l'accord de gouvernement baptisé Arizona. Si la fusion volontaire est désormais encouragée sur l'ensemble du territoire national pour favoriser une gestion plus efficiente et mutualisée des ressources, la région bruxelloise fait figure d'exception notable. En effet, dans la capitale, cette restructuration ne sera pas optionnelle mais imposée par les autorités fédérales, marquant un tournant historique pour la gestion de l'ordre public dans une métropole complexe.

La création de cette zone de police unique à Bruxelles représente un défi logistique et opérationnel majeur. L’objectif est de rendre cette entité pleinement opérationnelle entre octobre 2027 et janvier 2028. Avec un effectif impressionnant estimé à 6500 agents, cette nouvelle structure deviendra instantanément la plus importante zone de police de toute la Belgique. Pour accompagner cette transition délicate et faciliter la mise en commun des équipements et des infrastructures, une enveloppe budgétaire conséquente de 65 millions d’euros a été débloquée. Malgré cette centralisation des forces, le texte veille à préserver les prérogatives locales : les bourgmestres conserveront l'intégralité de leurs compétences en matière de police administrative au sein de leurs communes respectives, assurant ainsi un lien politique direct avec les citoyens.

Afin d'apaiser les craintes liées à une perte d'autonomie ou à une déconnexion des réalités locales, le législateur a instauré un mécanisme de protection spécifique, souvent qualifié de procédure de sonnette d’alarme. Ce dispositif, applicable à toutes les zones fusionnées du pays, permet aux autorités communales de solliciter la suspension immédiate d’une décision prise par le collège de police. Cette mesure est activable si la décision litigieuse impacte la répartition géographique des postes de garde, le plan zonal de sécurité ou encore l'arbitrage budgétaire, dès lors qu'elle est jugée préjudiciable à l’intérêt général de la localité concernée. Pour garantir que la proximité reste la priorité absolue, le texte impose un ratio strict : au moins un inspecteur de quartier devra être déployé pour 2000 habitants domiciliés dans la zone.

Enfin, la réforme modernise la gouvernance interne en limitant le mandat des chefs de corps à deux périodes de cinq ans au sein d’une même zone, favorisant ainsi le renouvellement des idées et le dynamisme managérial.





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Police Belgique Réforme Bruxelles Sécurité

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nuisances aériennes : les communes du Brabant wallon demandent à être entendues face à BruxellesLes maires du Brabant wallon souhaitent s'associer à leurs homologues bruxellois pour faire entendre leurs doléances concernant les nuisances sonores des avions. Ils craignent que la prise en compte des plaintes bruxelloises ne déplace davantage les trajectoires aériennes vers leurs communes.

Read more »

Des responsables talibans à Bruxelles avant l’été pour parler du renvoi d’Afghans ?Des responsables talibans sont attendus à Bruxelles avant l’été pour des discussions portant sur le renvoi de migrants vers l’Afghanistan, a appris l’AFP de sources concordantes.

Read more »

Bruxelles : le secteur social en péril face à l'incertitude budgétaireQuarante associations bruxelloises alertent sur le risque de rupture de services essentiels pour plus de 100.000 bénéficiaires, faute d'un financement structurel et pérenne de la part de la Région.

Read more »

Réforme des APE à Liège : le PTB tire la sonnette d'alarme, la majorité temporiseÀ Liège, près de la moitié du personnel communal est sous statut APE. Ça va de l'administration à l'entretien, en...

Read more »

Bruxelles marque les 30 ans de la Pride avec une programmation enrichieDès le 2 mai, 180 drapeaux arc-en-ciel seront déployés le long du parcours de la Pride, également connue sous le nom de...

Read more »

Les communautés d’énergie : une révolution pour l’autoconsommation locale à BruxellesDécouvrez le fonctionnement des communautés d’énergie à Bruxelles : un modèle solidaire permettant aux producteurs et consommateurs de partager l’électricité verte à des prix avantageux grâce aux compteurs intelligents.

Read more »