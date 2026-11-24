Le Premier ministre De Wever propose de réformer la taxe sur les titres pour viser les fortunés. Analyse des modifications techniques, des défis juridiques et des implications fiscales pour les contribuables belges.

Le Premier ministre belge Alexander De Wever mène une nouvelle offensive pour aligner les positions des partis de la coalition gouvernementale sur le projet de budget national. Cette initiative diplomatique vise à réconcilier les vues divergentes autour d'une mesure fiscale clé, spécifiquement la réforme de la taxe sur les titres. L'objectif central de cette manœuvre politique est de trouver un compromis acceptable qui permette de dégager des recettes supplémentaires tout en respectant les lignes rouges posées par chaque partenaire de coalition.

Mécanisme de la taxe sur les titres et historique

La taxe sur les titres, également connue sous le nom de 'taxe sur les comptes-titres', fonctionne comme un impôt annuel prélevé sur la valeur globale des actifs financiers détenus. Depuis son introduction en 2017 par le gouvernement Michel, cette prélèvement s'appliquait initialement à hauteur de 0,15 pour cent sur les comptes dont le solde dépassait un demi-million d'euros. À cette époque, la législation frappait uniquement les actions, les obligations et les bons de caisse, excluant explicitement les actions non cotées et les personnes morales.

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La réforme actuelle envisagée cherche à corriger ce qui est perçu comme une faille dans le système précédent. L'ancienne version de la taxe était critiquée pour son caractère impersonnel, car elle visait l'objet comptable lui-même et non nécessairement la richesse individuelle réelle. Les experts soulignent que cette approche permettait théoriquement des strategies de division des comptes pour rester en dessous des seuils d'imposition, bien que des mesures anti-abus aient été introduites depuis.

Propositions de réformes techniques et structurelles

Plusieurs variantes techniques circulent actuellement au sein des négociations pour modifier substantiellement le fonctionnement de cet impôt. La proposition la plus significative consiste à basculer le centre de l'imposition de la seule valeur du compte vers la personne physique qui détient le compte. Cette approche permettrait de cartographier l'ensemble du patrimoine financier d'un individu, transformant ainsi une taxe sectorielle en un véritable impôt sur la fortune pour une partie des contribuables.

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Une autre modification potentielle concerne la réduction du seuil d'exonération. Alors que le seuil était précédemment fixé à un million d'euros pour l'application du taux standard, certaines discussions évoquent une baisse vers 750 000 euros. Cependant, cette option semble rencontrer une résistance politique, notamment de la part du Parti Vooruit, qui a fait savoir qu'il ne soutenait pas une telle baisse de seuil qui pourrait toucher un nombre plus large de ménages

Enfin, l'introduction d'un taux progressif est sérieusement à l'étude. Sous ce scénario, le pourcentage de la taxe augmenterait à mesure que la valeur des actifs dépasse certains paliers. Par exemple, un contribuable possédant plus d'un million d'euros pourrait payer 0,35 pour cent, tandis que ceux détenant plus de 5 millions d'euros feraient face à un taux de 0,45 pour cent, et ceux au-delà de 10 millions d'euros à 0,5 pour cent. Cette structure vise à cibler davantage les plus grandes fortunes.

Positionnements politiques et soutien technique

Mark Delanote, professeur de droit fiscal à l'Université de Gand (UGent), fournit une analyse technique cruciale sur la viabilité de ces changements. Il explique que le système proposé s'appuierait sur le CAP, le Point de Contact Central, une base de données fédérale massive contenant les soldes de tous les comptes financiers et contrats en Belgique. Cette infrastructure permettrait aux autorités fiscales de croiser les données pour identifier avec précision la valeur des titres détenus par chaque individu.

Du côté politique, la manœuvre offre un avantage stratégique au Parti Vooruit. En acceptant cette réforme, la formation de gauche peut présenter la mesure comme une contribution significative à la justice sociale et à la redistribution des richesses. Cela leur permet de justifier leur participation au gouvernement tout en évitant des mesures plus controversées ou politiquement coûteuses pour leur électorat traditionnel. Le terme même de 'taxe sur la fortune' est toutefois sensible et doit être manœuvré avec prudence.

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Pour le Parti MR, la terminologie et la structure juridique de la taxe restent des points de vigilance majeurs. Le libéralisme économique défendu par ce parti s'oppose généralement aux impôts excessifs sur le capital. Les discussions montrent que le MR exige des garanties solides sur le fait que cette taxe reste ciblée et ne s'étende pas à l'ensemble du patrimoine net des contribuables, ce qui serait incompatible avec leurs principes fiscaux.

Défis juridiques et prochaines étapes

Un obstacle juridique majeur pourrait freiner la mise en œuvre effective de ces réformes. Le Conseil d'État et le Conseil Constitutionnel ont précédemment émis des avertissements stricts concernant la création d'impôts sur la fortune sélectifs. Selon la jurisprudence établie, si l'État souhaite instaurer un impôt sur la fortune, celui-ci doit être appliqué de manière cohérente et globale à l'ensemble des actifs nets.

Isoler spécifiquement les titres financiers pour les soumettre à une taxation différente sans intégrer d'autres éléments du patrimoine peut être considéré comme une discrimination fiscale inconstitutionnelle. Mark Delanote rappelle que le Conseil Constitutionnel a déjà rejeté des approches similaires, affirmant qu'il est illégitime de choisir arbitrairement certains éléments d'un patrimoine pour les taxer séparément. Une telle tentative pourrait aboutir à un nouveau blocage judiciaire.

Les négociations se poursuivront donc sous la pression du temps lié au budget. Le gouvernement doit trouver une formulation juridique qui respecte la constitution tout en atteignant ses objectifs de revenus. La situation reste fluide, car l'accord final dépendra de la capacité des techniciens et des politiques à contourner ces écueils constitutionnels sans diluer l'impact financier de la mesure pour les contribuables les plus aisés.