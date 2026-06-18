Réforme des accises énergétiques en Belgique : baisse sur l'électricité, hausse sur le gaz et le mazout

Le gouvernement belge a adopté une réforme qui ajuste les accises sur l'énergie : elles diminuent pour l'électricité afin de favoriser l'électrification du chauffage, mais augmentent pour le gaz et le mazout. Une mesure qui cherche à réduire un écart de taxation historiquement élevé et à orienter les choix des ménages, bien que son impact direct sur les factures reste limité.

La réforme des accises énergétiques, adoptée par la Chambre le 29 mai 2026, vise à rééquilibrer la taxation entre l' électricité et les combustibles fossiles. L'accise est une taxe fixe prélevée par l'État sur la quantité d' énergie consommée, exprimée en euros par kilowattheure pour l' électricité et le gaz, ou par litre pour le mazout.

Cette mesure ne doit pas être confondue avec la TVA, qui est un pourcentage appliqué sur le prix. Concrètement, l'accise sur l'électricité sera progressivement réduite : de 50,33 euros par mégawattheure à 46 euros dès août 2026, puis à 43 euros en 2027, 40 euros en 2028 et 38 euros en 2029.

À l'inverse, l'accise sur le gaz augmentera de 8,72 à 10,31 euros cette année, pour atteindre 13,60 euros en 2029, avec un taux majoré au-delà de 12 mégawattheures consommés. Le mazout, historiquement moins taxé, suivra une trajectoire similaire : de 17,3 à 23 euros les 1000 litres, puis une hausse d'un euro par an jusqu'à 26 euros en 2029.

L'objectif affiché est de réduire l'écart de taxation entre l'électricité et les combustibles fossiles, l'un des plus élevés d'Europe au premier semestre 2025, afin de rendre le chauffage électrique, comme la pompe à chaleur, plus attractif pour les ménages. L'impact de cette réforme sur la facture énergétique des foyers dépendra principalement de leur mode de chauffage. Les ménages chauffés au gaz verront leur coût augmenter en raison de la hausse de l'accise.

À l'inverse, ceux utilisant une pompe à chaleur, qui fonctionne à l'électricité, bénéficieront de la baisse de l'accise sur l'électricité. Le mazout occupe une position particulière : bien que son accise augmente, il partait d'un niveau très bas, ce qui pourrait en faire un "gagnant inattendu" pour certains consommateurs, du moins jusqu'à ce que les hausses successives le rattrapent.

Les foyers éligibles au tarif social sont protégés : leur accise sur l'électricité sera ramenée à un euro par mégawattheure, limitant ainsi l'effet de la réforme sur leur budget. Les économistes estiment que les montants en jeu restent modestes, de l'ordre de quelques dizaines d'euros par an, mais que le signal donné par la réforme est important pour orienter les choix énergétiques à long terme.

Cependant, selon l'économiste Philippe Defeyt, le véritable moteur de l'électrification du chauffage n'est pas la variation des accises, mais le niveau des prix de l'énergie sur le marché. Il rappelle que les récentes flambées des prix du mazout ont déjà incité de nombreuses familles à investir dans une pompe à chaleur, non pas à cause d'un changement de taxe, mais en raison du coût de possession devenu moins avantageux du fioul.

La réforme des accises ne fait donc qu'accompagner une tendance déjà en cours, en ajustant les signaux prix pour renforcer l'attractivité de l'électricité. Pour aider les particuliers à évaluer l'effet sur leur situation personnelle, un calculateur permet de simuler l'évolution de la facture en fonction du nombre de personnes au foyer, du type de logement et du mode de chauffage.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte où le gouvernement est critiqué par certaines formations politiques, comme le PTB, qui estiment qu'en pleine période de hausse des prix de l'énergie, augmenter les accises est une mesure inappropriée et qu'il faudrait plutôt les diminuer





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accise Énergie Électricité Gaz Mazout Chauffage Pompe À Chaleur Taxe Réforme Belgique 2026

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La réforme des pensions en Belgique : des changements significatifsLa réforme des pensions en Belgique entrera en vigueur le 1er janvier prochain et apportera des changements significatifs dans le calcul des carrières. Les travailleurs qui souhaitent accéder à la pension anticipée à 60 ans avec seulement 42 années de carrière devront atteindre 234 jours prestés ou assimilés par an, contre 156 dans le régime standard.

Read more »

Réforme de l'enseignement en Belgique : tensions persistantes autour du décret programme et des examensLe décret programme de réforme et d'économies dans l'enseignement en Belgique suscite une contestation renforcée. Adopté sans apaiser les tensions, le texte divise le secteur : alors que certaines écoles ont abandonné les examens traditionnels au profit de l'évaluation continue, d'autres, soutenues par la ministre Valérie Glatigny, maintiennent les épreuves externes. Le Secrétariat de l'Enseignement Catholique prône le respect des règles, tandis que les syndicats et associations de parents dénoncent une réforme qui recule sur les principes du Pacte d'excellence. Dans certains établissements, la mobilisation perturbe l'organisation des examens, allant jusqu'à des recours juridiques. En attendant la circulaire ministérielle, les acteurs réclament des clarifications globales pour la rentrée, dans un climat social toujours très tendu.

Read more »

Les grandes villes wallonnes réclament une réforme de leur financement face à un déséquilibre structurelUne étude de l'UVCW, présentée lors d'une conférence de presse avec les bourgmestres des principales villes wallonnes, révèle un déséquilibre croissant entre les charges supportées par les villes-centres et leurs recettes. Les élus, notamment Paul Magnette et Willy Demeyer, dénoncent des mécanismes de financement inadaptés à leurs fonctions de centralité et appellent à une refonte du modèle, soulignant que 55% de la population wallonne vit dans ces neuf grandes villes qui concentrent l'essentiel des déficits communaux. Ils préviennent que sans changement, des difficultés majeures se profiles d'ici 2027.

Read more »

Réforme du suivi des incapacités de longue durée en BelgiqueLe gouvernement fédéral belge impose un rendez-vous annuel obligatoire chez le médecin traitant pour les personnes en incapacité de longue durée, dans le cadre d'une quatrième vague de réformes visant à renforcer le suivi et à identifier les possibilités de reprise d'activité, même adaptée. Les mutualités seront chargées de cibler les dossiers à réévaluer, en se concentrant sur certaines pathologies comme les burn-out et les dépressions, ainsi que par tranches d'âge. Cette mesure concerne 576 000 personnes, dont 218 000 dossiers seront examinés.

Read more »