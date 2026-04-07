Réforme des ALE en Wallonie : Vers un nouveau dispositif pour l'emploi

Le gouvernement wallon valide une réforme majeure des Agences Locales pour l'Emploi (ALE), visant à moderniser le système et à mieux accompagner les chercheurs d'emploi vers un emploi durable. La réforme prévoit un nouveau dispositif, des prestations à heures limitées, une revalorisation salariale et un recentrage sur les publics prioritaires. Le Forem jouera un rôle central dans cette transformation.

Le gouvernement wallon a validé en première lecture, mardi, une réforme significative du dispositif des Agences Locales pour l’Emploi (ALE). Cette initiative marque une étape importante dans la restructuration du marché du travail en Wallonie , visant à moderniser et à optimiser l'aide à l'emploi.

L'objectif principal, selon les déclarations de l'exécutif dans un communiqué, est de « mettre fin à un système dépassé et l’intégrer pleinement dans la logique du parcours vers l’emploi, en en faisant un véritable levier d’activation ». La réforme ambitionne de transformer les ALE en un système plus efficace et pertinent, capable de mieux répondre aux besoins des demandeurs d'emploi et des entreprises. Cette transformation est perçue comme essentielle pour dynamiser l'emploi en Wallonie et s'adapter aux évolutions du marché du travail.\Le système actuel des ALE est jugé insuffisant pour accompagner les chercheurs d'emploi vers des postes durables. La réforme proposée entend remédier à cette lacune en instaurant un nouveau dispositif de prestations à heures limitées. Ce mécanisme sera intégré directement dans le parcours du chercheur d'emploi et sera géré par le Forem, l'organisme public wallon de l'emploi. Concrètement, le nouveau dispositif se caractérisera par plusieurs éléments clés. Tout d'abord, les prestations seront limitées dans le temps, avec une durée maximale de six mois, offrant ainsi un tremplin vers l'emploi. Ensuite, une possibilité de renouvellement est prévue pour les personnes ayant une aptitude réduite au travail, leur permettant de bénéficier d'un accompagnement continu. Un encadrement renforcé sera également mis en place grâce aux futurs Points de contact uniques, assurant un suivi personnalisé. De plus, une revalorisation de la rémunération est prévue, passant de 4,10 à 6 euros par heure, ce qui vise à rendre les prestations plus attractives. La réforme prévoit également de recentrer le dispositif sur les publics les plus vulnérables : les chercheurs d'emploi ayant une faible ou très faible employabilité, les personnes avec une aptitude réduite au travail, et les chercheurs d'emploi à employabilité moyenne inscrits au Forem depuis au moins douze mois. Cette approche ciblée vise à maximiser l'impact de l'aide sur les personnes qui en ont le plus besoin.\Outre ces changements structurels, la réforme prévoit d'élargir le cercle des utilisateurs et des activités éligibles. Les administrations régionales, les organismes d'intérêt public (OIP), les zones de police et de secours, ainsi que les pouvoirs locaux pourront faire appel à ce dispositif. Les activités éligibles seront étendues, tout en restant strictement en dehors des circuits classiques du travail, afin d'éviter toute forme de concurrence avec les entreprises privées. Le gouvernement wallon assure que cette réforme sera menée de manière responsable, sans perte de personnel et avec le maintien des services essentiels, notamment les garderies dans les écoles et l’accueil extrascolaire, grâce à des mesures transitoires adaptées. La réforme n'aura aucune incidence sur les activités liées aux titres-services. Par ailleurs, la réforme vise à améliorer la qualité des données, à affiner le matching entre les demandeurs d'emploi et les offres, et à orienter l'offre de formation vers les métiers en pénurie et les métiers d'avenir. Le Forem sera ainsi mieux armé pour soutenir les employeurs dans leurs recrutements, en leur proposant des candidats qualifiés et adaptés à leurs besoins. Le ministre de l’Emploi, Pierre-Yves Jeholet, cité dans le texte, résume l'ambition de cette réforme en affirmant la volonté de « permettre à chaque chercheur d’emploi de retrouver plus rapidement un travail, et aux entreprises de trouver les compétences dont elles ont besoin. Cette réforme renforce le Forem, structure les parcours et responsabilise tous les acteurs »





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