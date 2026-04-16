Réforme des allocations de chômage : Premiers bilans et inquiétudes face au transfert vers les aides sociales

En janvier 2026, une réforme des allocations de chômage a entraîné la perte des aides pour près de 18 000 personnes. Le bilan initial révèle une faible reprise de l'emploi, un transfert massif vers les aides sociales, une hausse des incapacités de travail et un impact disproportionné sur les plus de 50 ans, particulièrement en Wallonie.

Les premières données de janvier 2026 relatives à la réforme des allocations de chômage et d'insertion révèlent un tableau contrasté, suscitant déjà des interrogations quant à ses effets à moyen et long terme. Ce mois de janvier a vu 17 662 personnes perdre le bénéfice de leurs allocations. Ce chiffre, bien que ne préfigurant pas nécessairement les vagues futures, constitue un signal d'alerte indéniable.

Il est frappant de constater que la moitié de ces personnes concernées sont des chômeurs de longue durée, dont certains cumulent cette situation depuis plus de deux décennies. L'autre moitié est composée de jeunes diplômés venant tout juste de terminer leurs études. Une question fondamentale se pose immédiatement : ont-ils réussi à retrouver un emploi ? Le bilan immédiat de cette réforme, censée faciliter le retour à l'emploi, reste pour l'instant limité. À peine une personne sur dix parmi les individus concernés a réussi à se réinsérer professionnellement.

Ce chiffre peut sembler faible, mais Daniel Boulot, porte-parole de l'ONEM (Office National de l'Emploi), tente de le nuancer. Il souligne qu'il n'y a pas une divergence majeure entre les projections initialement effectuées et les données observées dans des pays voisins, comme l'Allemagne, même si le chiffre peut paraître proportionnellement plus modeste dans ce contexte spécifique. Il insiste néanmoins sur une augmentation significative du nombre de personnes ayant effectivement retrouvé un emploi, suggérant que le processus pourrait prendre du temps pour se déployer pleinement.

Au-delà du faible taux de retour à l'emploi, la réforme semble induire un transfert massif des bénéficiaires vers d'autres formes d'aides sociales, notamment celles gérées par les Centres Publics d'Action Sociale (CPAS). Près de 38% des personnes ayant perdu leurs allocations de chômage se sont ainsi tournées vers le revenu d'intégration sociale, une mesure destinée à garantir un minimum vital. Ce constat est sans appel : la charge financière et administrative de ces personnes se déplace du niveau fédéral vers les communes.

Parallèlement, une hausse notable des incapacités de travail est observée parmi les profils les plus vulnérables, en particulier ceux qui sont inscrits comme chômeurs depuis plus de vingt ans. Ces bénéficiaires, confrontés à la perte de leurs allocations, sont désormais deux fois plus nombreux à être en situation de maladie reconnue plutôt qu'à avoir retrouvé un emploi. Daniel Boulot réitère que la situation n'est pas celle d'un « raz de marée » incontrôlable. Il admet la possibilité d'un point de vue différent émanant des CPAS, mais maintient que la proportion de personnes ayant retrouvé un emploi reste une donnée à considérer, suggérant une dynamique qui mérite une observation attentive et prolongée.

La complexité de la situation réside dans la multitude de facteurs qui peuvent influencer la réinsertion professionnelle, allant de la conjoncture économique générale aux spécificités individuelles des demandeurs d'emploi. La réforme affecte également de manière disproportionnée certaines catégories de la population, notamment les travailleurs âgés. Les personnes de plus de 50 ans représentent près de 90% des individus qui ont perdu leurs allocations de chômage ou d'insertion.

Ce groupe d'âge semble être le plus durement touché par les nouvelles dispositions. De plus, une répartition géographique significative se dessine : six personnes sur dix concernées par ces pertes d'allocations résident en Wallonie. Cette région, déjà confrontée à des défis économiques spécifiques, apparaît donc particulièrement affectée par les conséquences de cette réforme.

L'impact sur les seniors et sur une région donnée soulève des questions importantes sur l'équité et l'efficacité des mesures prises. Il est essentiel d'analyser les causes profondes de cette vulnérabilité accrue des plus de 50 ans et de l'impact concentré en Wallonie pour ajuster les politiques publiques et prévenir une aggravation des inégalités sociales. Les données actuelles constituent un premier éclairage, mais une analyse plus approfondie et un suivi rigoureux des différentes populations touchées sont indispensables pour évaluer pleinement les répercussions de cette réforme et pour envisager les ajustements nécessaires afin d'en atténuer les effets négatifs et de renforcer le soutien aux personnes les plus en difficulté dans leur parcours d'insertion professionnelle.





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