La Wallonie réforme le système d'aides APE. Le budget passe de 1,3 milliard à 1,083 milliard d'ici 2029. Gestion décentralisée et critères objectifs visent plus de transparence pour les secteurs social et local.

Le ministre de l'Emploi de la Région wallonne, Pierre-Yves Jeholet, a annoncé une refonte majeure du dispositif des Aides à la Promotion de l'Emploi. Ce programme, qui alloue actuellement 1,3 milliard d'euros par an, vise à mieux cibler l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi.

Un système en mutation profonde

Les Aides à la Promotion de l'Emploi constituent un mécanisme financier hérité de l'État fédéral avant le transfert des compétences vers les régions. La Wallonie investit massivement dans ce dispositif qui concerne 3.875 employeurs, qu'ils soient publics ou privés. Ces contrats touchent 70.000 personnes, représentant 51.695 équivalents temps plein.

Also read La taxe sur les déchets en Wallonie atteint des sommets malgré une baisse du volume

Les bénéficiaires se trouvent principalement dans le secteur non marchand. Cela inclut le socioculturel, la santé et l'action sociale. Une partie significative des contrats APE concerne également la Fédération Wallonie-Bruxelles. On y compte plus de 12.500 équivalents temps plein, notamment dans le domaine de l'enseignement.

Les pouvoirs locaux sont également très concernés par ce système. Les administrations communales, les Centres Publics d'Action Sociale et d'autres organismes régionaux reposent sur ces financements pour assurer leurs missions essentielles.

Advertisement

Nouvelle gouvernance et critères objectifs

Pierre-Yves Jeholet entend transférer la gestion budgétaire des APE aux différents ministres sectoriels. Actuellement, le Forem gère l'ensemble du budget au niveau régional. Cette réforme vise à améliorer la transparence et l'équité dans l'attribution des fonds.

Chaque ministre utilisera l'enveloppe qui lui sera allouée selon des critères objectifs stricts. Ces critères prendront en compte les missions spécifiques et les besoins réels de chaque secteur d'activité. Un cadastre complet des emplois APE existants sera réalisé pour clarifier la répartition future.

Le ministre souligne que cette décision sismique résulte d'un long cheminement. Il reconnaît les défis majeurs que cela représente pour les secteurs concernés. Cependant, il estime nécessaire de changer de cap pour plus de cohérence et d'efficience.

Impact économique et inquiétudes sectorielles

Le budget annuel des Aides à la Promotion de l'Emploi subira une baisse significative. Une réduction de 217 millions d'euros est prévue d'ici 2029. Cette diminution impactera directement les structures dépendantes de ces subsides pour leur fonctionnement.

Dominique Van de Sype, secrétaire général d'Unispo, exprime les craintes des acteurs de l'économie sociale. L'organisation patronale du secteur non marchand dénonce l'incertitude autour de la réforme. Elle demande une vision claire sur l'allocation future des moyens disponibles.

Advertisement

Cette incertitude inquiète également les intercommunales de gestion des déchets. Copidec, la fédération de ces entités publiques, sollicite une révision du projet gouvernemental. Les employeurs redoutent les conséquences sociales potentielles de ces ajustements budgétaires.

Mise en œuvre progressive et recalibrage

La réforme des Aides à la Promotion de l'Emploi s'appliquera progressivement. Le phasage de la transformation s'étalera sur une période maximale de six ans. L'entrée en vigueur est programmée à partir de 2027 pour limiter les perturbations immédiates.

Pierre-Yves Jeholet insiste sur la préservation de l'emploi dans le secteur non marchand. Le gouvernement vise deux reciblages majeurs pour cette nouvelle phase. L'accent sera mis sur les chercheurs d'emploi les plus éloignés du marché.

Le second objectif concerne les besoins collectifs essentiels de la population. Certaines structures gagneront en moyens tandis que d'autres perdront cette éligibilité. Le gouvernement garantit qu'aucune diminution globale de l'emploi n'est recherchée si ces conditions sont respectées.