Réforme des Rémunérations des Top Managers: Performance et Mérite au Cœur de la Nouvelle Approche

Une réforme majeure des rémunérations des hauts dirigeants est annoncée, mettant l'accent sur la performance et le mérite. La rémunération sera désormais liée à l'atteinte des objectifs, avec une revalorisation des salaires fixes et une réduction des effectifs. La Wallonie et la Fédération ont approuvé cette réforme.

Dès la fin de l’année, une réforme significative des rémunération s des hauts dirigeants sera mise en œuvre, marquant un tournant majeur dans la gestion des entités publiques. La ministre, interpellée sur ce sujet par les députées Alice Bernard (PTB) et Eliane Tillieux (PS), a clairement indiqué que la rémunération des top managers serait désormais étroitement liée à leur capacité à atteindre les objectifs fixés.

Cette décision s’inscrit dans une volonté affirmée de promouvoir le mérite et la performance, des valeurs jugées essentielles pour dynamiser les administrations et garantir une gestion efficiente des ressources publiques. La ministre Jacqueline Galant a souligné l'importance de cette approche, affirmant que l'objectif est de construire une culture axée sur les résultats et de valoriser les talents, plutôt que de procéder à un nivellement par le bas. Cette réforme ambitieuse vise à moderniser le fonctionnement des entités publiques et à attirer les meilleurs profils. \Selon les informations relayées par L’Echo, le nouveau package salarial des top managers comprendra une rémunération fixe revue à la hausse dès l'entrée en vigueur de la réforme des mandats publics. Cette augmentation, fruit d'un accord entre la Wallonie et la Fédération, variera entre 4% et 12%, en fonction des mandats occupés. Outre la revalorisation des salaires fixes, la réforme prévoit également une réduction du nombre de top managers, avec un objectif de diminution de 20% à terme. Cette double approche, combinant une rémunération plus attractive et une rationalisation des effectifs, vise à améliorer l'efficacité des administrations et à garantir une gestion financière responsable. La réforme, récemment adoptée en troisième lecture par les deux entités, est présentée comme une ouverture des portes des administrations à tous les talents. Elle vise à aligner les rémunérations des hauts dirigeants avec celles pratiquées dans d'autres entités du pays, tout en modernisant leur package salarial. \La ministre a insisté sur l'importance de cette réforme, soulignant qu'elle permettrait d'assurer une neutralité budgétaire à court terme et de générer des économies à long terme. Cette approche proactive vise à concilier la recherche d'une performance accrue avec la maîtrise des dépenses publiques. Jacqueline Galant a conclu son intervention en réaffirmant l'engagement du gouvernement en faveur de la modernisation et de la libéralisation des administrations, tout en assumant pleinement les responsabilités qui en découlent. L'ensemble de ces mesures témoigne d'une volonté forte de réformer en profondeur la gestion des entités publiques, en privilégiant l'efficacité, la performance et la valorisation des compétences. Cette réforme marque une étape importante dans la recherche d'une administration publique plus performante, plus transparente et plus compétitive. Elle est perçue comme un signal fort envoyé aux talents, les encourageant à rejoindre les rangs des entités publiques et à contribuer à leur succès





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