La Chambre a adopté une réforme du PIIS. À partir de septembre 2027, les bénéficiaires du RIS suspectés d'addiction devront suivre un traitement médical sous peine de suspension de leurs allocations.

La Chambre des représentants a voté dans la nuit de jeudi à vendredi une réforme majeure du Projet individualisé d'intégration sociale, souvent abrégé en PIIS. Cette décision législative marque un tournant dans la gestion des aides sociales en Belgique, en imposant de nouvelles obligations médicales aux allocataires.

Adoption de la réforme du PIIS à la Chambre

La Chambre a officiellement validé le texte législatif qui modifie le cadre du Projet individualisé d'intégration sociale. Cette adoption intervient dans un contexte de débats tendus sur l'efficacité des politiques d'aide sociale et de lutte contre l'exclusion. Les parlementaires ont donné leur aval à des dispositions qui lient désormais plus étroitement les prestations sociales à l'accès aux soins de santé.

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Orientation médicale et obligation de traitement à partir de septembre 2027

À partir de septembre 2027, les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale soupçonnés d'addiction pourront être orientés vers un médecin par les services d'aide sociale. Cette mesure impose une évaluation médicale préalable afin de déterminer la nature exacte des dépendances, qu'il s'agisse de substances ou d'autres comportements addictifs. Si le diagnostic médical le nécessite, le bénéficiaire devra suivre un traitement spécifique pour respecter les engagements figurant dans son projet d'intégration. Ce suivi thérapeutique deviendra une condition sine qua non pour maintenir la perception des allocations financières. Les services sociaux auront ainsi un levier concret pour orienter les personnes vulnérables vers les circuits de soin appropriés.

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Menace de suspension des allocations en cas de refus injustifié

Le non-respect de ces nouvelles obligations entraînera des sanctions financières directes pour les allocataires concernés. En cas de refus injustifié de suivre le traitement médical prescrit, les bénéficiaires du revenu d'intégration risquent une suspension immédiate de leurs allocations. Cette mesure punitive vise à renforcer l'engagement des personnes aidées dans leur parcours de réinsertion sociale. Les autorités entendent ainsi démontrer que le droit à l'aide est contrebalancé par un devoir de coopération médicale. Les cas de refus seront examinés au cas par cas pour éviter les abus, mais la règle générale sera celle de l'obligation.

Critiques virulentes des associations de lutte contre la pauvreté

Une mesure vivement critiquée par les associations de lutte contre la pauvreté et les spécialistes des assuétudes. Ces acteurs du secteur social dénoncent une approche purement punitive qui pourrait accroître la précarité au lieu de la résoudre. Ils estiment que lier la survie économique à la conformité médicale risque de décourager les plus vulnérables de chercher de l'aide. Les spécialistes des assuétudes pointent également les limites d'une approche médicale isolée, jugée insuffisante sans un accompagnement social global. Le conflit entre la logique de responsabilité individuelle et celle de la protection sociale s'intensifie dans ce débat.