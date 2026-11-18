La Fédération Wallonie-Bruxelles propose un calendrier bimestriel pour l'enseignement supérieur dès 2028. Fin des deuxièmes sessions en août au profit d'évaluations continues. Analyse des impacts pour les étudiants.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a dévoilé un avant-projet de réforme majeure concernant le rythme de l' enseignement supérieur. Cette initiative vise profondément à modifier le quotidien des étudiants francophones en remplaçant l'organisation traditionnelle par un système de bimestres. Elisabeth Degryse, ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a confirmé cette orientation stratégique lors d'une interview avec Benoît Duthoo et Sylvain Winance.

Suppression des deuxièmes sessions en août

La disposition centrale de ce nouveau calendrier est la suppression définitive des examens de la deuxième session qui se déroulaient habituellement au mois d'août. Cette mesure vise à éliminer le rythme sans fin qui empêchait actuellement les jeunes de bénéficier de moments réels de décompression durant l'été. Le dispositif prévoit dorénavant des évaluations à la fin de chaque bimestre, offrant ainsi une possibilité de seconde chance dès le bimestre suivant. Elisabeth Degryse souligne que cette approche permet un retour pédagogique formatif immédiat pour identifier les acquis et les lacunes des étudiants après chaque copie.

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Transition vers un rythme bimestriel structuré

L'avant-projet propose d'aligner progressivement le calendrier de l'enseignement supérieur sur celui de l'enseignement obligatoire, qui compte actuellement sept semaines de cours suivies de deux semaines de congés. Sous la nouvelle grille élaborée, les étudiants bénéficieraient de huit semaines de cours entrecoupées d'une semaine de congé. Ces unités temporelles s'organiseraient par blocs de deux mois, appelés bimestres. Cette structure vise à offrir des pauses régulières, notamment pendant les vacances de Noël, tout en garantissant des vacances d'été plus longues et véritablement ininterrompues. Le calendrier actuel est décrit par les autorités comme épuisant en raison de la session de rattrapage en août.

Scepticisme de la Fédéref sur la faisabilité horaire

Ce projet de modification suscite de nombreuses interrogations chez les représentants des étudiants, en particulier chez Lenaik Dumont, présidente de la Fédération des Etudiants francophones. Bien que la réévaluation plus rapide soit jugée positive, Lenaik Dumont souligne que le principe de bimestre pose d'importants problèmes dans de nombreuses facultés. De nombreux cours nécessitent des volumes horaires et des charges de travail importants qui ne semblent pas tenir dans un ou deux bimestres. Le rythme actuel des cours, s'étendant de huit à dix-huit heures par jour, laisse peu de temps aux étudiants pour travailler en autonomie entre les évaluations.

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Nouvelles compétences et fin du travail de fin d'études

Outre le calendrier, le projet de décret sur le parcours étudiant envisage l'introduction d'un bilan de compétences au début des études supérieures. Cette évaluation ne sera pas éliminatoire et servira uniquement d'outil d'orientation initiale. Le texte prévoit également la suppression de l'obligation d'un travail de fin d'études dans certains contextes. Cette décision s'explique principalement par la difficulté rencontrée par les professeurs pour repérer le recours des étudiants à l'intelligence artificielle. Cette mesure vise à simplifier le parcours académique tout en répondant aux défis technologiques contemporains.

Horizon 2028 et débat gouvernemental en cours

Le nouveau calendrier et ces réformes structurelles restent en discussion au sein du gouvernement et ne seraient pas appliqués avant la rentrée de 2028. Cette date lointaine laisse le temps pour évaluer l'impact de ces changements sur l'ensemble du système éducatif francophone. Les prochaines étapes incluront des consultations approfondies avec les universités et les hautes écoles pour affiner les modalités pratiques. L'objectif final demeure de trouver un équilibre entre rigueur académique et bien-être étudiant, tout en modernisant les processus d'évaluation pour l'ère numérique.