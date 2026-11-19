Le gouvernement belge bute sur la suppression des avantages fiscaux des footballeurs, estimés à 253 millions d'euros, bloquant ainsi l'accord budgétaire de la coalition Arizona.

La négociation du budget national belge rencontre un obstacle majeur concernant les privilèges fiscaux accordés aux footballeurs professionnels, une question qui risque de compromettre la stabilité du gouvernement de coalition Arizona. Bien que la démission du pouvoir ne soit pas encore actée, ces tensions budgétaires révèlent des fractures profondes au sein de la majorité, notamment autour de la redistribution des charges fiscales.

Les propositions de réduction des avantages fiscaux

Maxime Prévot, Vice-Premier Ministre et représentant du parti Les Engagés, a initialement proposé de diminuer le privilège fiscal des sportifs professionnels pour générer 70 millions d'euros supplémentaires. Son objectif était d'éviter de toucher les populations les plus vulnérables face aux mesures d'austérité. Cette proposition a suscité un blocage immédiat de la part des Francs-Borains, une expression politiquement chargée faisant référence au président du MR, Georges-Louis Bouchez.

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Frank Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre du parti Vooruit, a rejoint la critique lors d'un échec récent des négociations. Il a souligné qu'une enveloppe de 253 millions d'euros était allouée aux clubs et aux joueurs, des personnes très rémunérées. Pour ce politicien, il serait possible de réaliser d'importantes économies sur ce poste spécifique. Cependant, il a également reconnu que ce sujet est politiquement inabordable au moment présent en raison des tensions internes.

L'historique des dispositifs fiscaux pour les sportifs

Ces avantages spécifiques ont été créés dans les années 1970 pour adapter le statut fiscal à la réalité de la carrière athlétique. La logique législative reposait sur la brièveté de l'engagement professionnel et l'absence de contrat à durée indéterminée. Contrairement aux travailleurs classiques, les sportifs ne bénéficient ni de valorisation de l'ancienneté ni de compensations pour le travail de nuit.

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La loi du 4 mai 2007 a formalisé ce statut fiscal particulier. Elle exonère d'impôt sur le revenu les joueurs âgés de 15 à 22 ans, alors que la première tranche pour les autres travailleurs est de 25%. Au-delà de l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales sont également allégées via une réduction forfaitaire mensuelle, suivie d'une réduction supplémentaire de 60% sur le reste. Le taux effectif pour les sportifs se situe autour de 5%, contre 13,07% pour un employé standard.

L'impact sur les clubs et les cotisations patronales

Le système inclut également une dispense de précompte professionnel permettant aux clubs d'en conserver 75% au lieu de le verser à l'État. Ce taux, fixé à 75% par le gouvernement De Croo après avoir varié entre 70% et 80%, s'applique aux joueurs de moins de 26 ans. Les sportifs et les clubs supportent ainsi environ un tiers des charges sociales normales.

Une réduction spécifique pour les clubs, dite groupe-cible, permet de diminuer de 65% le montant des cotisations. Cette structure complexe a été critiquée par une proposition de loi de 2019 des députés sp.a visant à supprimer tous ces dispositifs. Le montant total des manques à gagner pour l'État, évalué à 253 millions d'euros annuellement, reste un chiffre contesté mais central dans le débat politique actuel.