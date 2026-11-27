La Federation Wallonie-Bruxelles retarde toute decision sur les rythmes scolaires despite les recommendations de la Fondation Roi Baudouin. Le debat se poursuivra en 2027 pour maturer la reflexion.

La Federation Wallonie-Bruxelles a officiellement reconnu la necessite d'une reflexion approfondie sur l'organisation des horaires a l'ecole, suite a la publication des conclusions de la Fondation Roi Baudouin concernant le primaire et le maternel. Le gouvernement a clarifie que, malgre la pertinence des propositions soumises, aucune transformation operative des rythmes scolaires journaliers ne sera mise en place au cours de la legislature en cours. Cette decision politique vise a privilegier un processus de concertation transparent et etendu, permettant aux divers acteurs educatifs de preparer le terrain pour des changements plus structurels.

Constat et recommandations de la Fondation Roi Baudouin

Le processus d'enquete etude a ete lance en 2020 dans le cadre du Pacte d'excellence, aboutissant a la publication des resultats de deux etudes distinctes menees ce vendredi par la Fondation Roi Baudouin. La premiere etude dresse un etat des lieux precis des pratiques de terrain existantes dans les ecoles primaires et maternelles, tandis que la seconde propose huit balises communes issues d'une demarche participative intensive impliquant l'ensemble de la communaute educative. Ces balises s'articulent autour de trois axes principaux visant a ameliorer le bien-etre et les performances des eleves, notamment en adaptant les horaires aux cycles de vigilance naturelle des enfants.

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Les propositions detaillees recommandent explicitement de retarder le debut de la journee scolaire jusqu'a 8h30 pour permettre aux eleves de se lever plus tard, un changement mineur mais significatif pour leur repos. Elles preconisent egalement de reorganiser les sequences de cours en alignant les moments d'apprentissage exigeants sur les periodes ou la disponibilite cognitive des eleves est maximale, soit specifiquement entre 9h30 et 11h30, puis de nouveau de 14h00 a 16h00. Cette approche scientifique cherche a optimiser la reception de l'information en evitant les heures de fatigue post-creusee typique des journes scolaires traditionnelles.

La pause meridian fait l'objet de recommandations precisionnees, incluant un temps de repos ou de jeu libre strictement dedie apres le repas, avec un minimum de 45 minutes consacrees a l'alimentation dans des conditions favorisant le calme et la convivialite. S'y ajoute une pause complementaire d'une duree minimale d'une heure, permettant aux enfants de se detendre physiquement et mentalement. Enfin, les propositions insistent sur la suppression des devoirs a domicile afin de limiter les inegalites scolaires qu'ils generent souvent, tout en soutenant les modalites de travail en autonomie qui sont deja integrees dans la grille horaire standard de l'ecole.

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Position du gouvernement et calendrier politique

Le cabinet de la ministre de l'Education, Valerie Glatigny, a precise que le gouvernement ne prendra aucune mesure operative durant la legislature actuelle, confirmant que la refondation des rythmes scolaires fera partie d'un mandat futur. Cette position s'explique par la volonte de la ministre de laisser murer la reflexion dans un contexte de transparence totale, en associant etroitement les enseignants, les federations de pouvoirs organisateurs, les syndicats, les associations de parents, ainsi que les secteurs sportifs, culturels, touristiques et les accueils de temps libre (ATL).

Les deputes du Parlement de la Federation Wallonie-Bruxelles assureront le relais politique de ces travaux lors de la prochaine legislature, avec un retour au debat en commission parlementaire planifie pour l'annee 2027. Cette echeance precise permettra aux differents groupes politiques de participer activement a la redefinition du cadre reglementaire et d'organiser des auditions publiques pour examiner en profondeur les enjeux pedagodiques, familiaux et organisationnels. Le gouvernement maintient egalement la marge d'adaptation necessaire aux equipes educatives et aux contextes locaux, ainsi que le maintien des possibilites d'accueil en dehors du temps scolaire classique.

Impact sur les families et les acteurs educatifs

Cette annonce de report de decision a des implications directes sur la preparation des families et des institutions educatives pour les annees a venir, alors que la question des rythmes scolaires reste un sujet de tension recurrente dans le debat public. Les deux scenarios develops par l'etude, qui prevedent soit le maintien soit la suppression du conge du mercredi apres-midi, restent a l'etude et n'engagent aucune orientation definitive pour l'instant. Les familles peuvent des lors s'attendre a ce que l'organisation actuelle soit preservee, mais avec une prise de conscience accrue des besoins de leurs enfants tels que definis par la recherche et la fondation.

Les equipes educatives auront desormais le temps d'analyser les recommandations de la Fondation Roi Baudouin pour anticiper d'eventuelles adaptations de leur pratique professionnelle, sans subir de pression legislative immediate. Cette periode de transition semble visee a permettre une integration plus douce et mieux preparee des futurs changements, en evitant les ruptures brutales qui auraient pu affecter la qualite de l'enseignement. L'accent est mis sur la necessite d'un consensus large et durable, impliquant tous les partenaires educationnels, pour garantir que toute future reforme soit non seulement theoriquement solide, mais aussi practiquement applicable sur le terrain.