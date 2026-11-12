Région bruxelloise perd son recours contre la route Crucke pour erreur administrative

L'erreur du cabinet d'Elke Van den Brandt empêche la Région de contester la trajectoire RNP 07L devant le Conseil d'État, un revers majeur pour Ans Persoons.

Le gouvernement bruxellois subit un revers politique majeur face à la mise en service définitive de la trajectoire d'approche RNP 07L, communément appelée route Crucke. Cette décision finale exclut désormais toute possibilité de contestation juridique auprès du Conseil d'État par la Région de Bruxelles-Capitale. L'opportunité manquée découle directement d'un dysfonctionnement interne au sein de l'administration régionale, privant les élus d'un levier juridique essentiel.

Erreur administrative et délai légal dépassé

La secrétaire d'État chargée de l'Environnement et du Climat, Ans Persoons, a reconnu publiquement cet échec procédural qui bloque toute action en justice. Le ministre fédéral de la Mobilité, Jean-Luc Crucke, avait pourtant notifié officiellement la mise en œuvre permanente de cette nouvelle trajectoire aérienne au cabinet d'Elke Van den Brandt dès le 17 juillet. Ce courrier indiquait clairement que la route survolerait durablement le nord de la capitale belge à partir de Brussels Airport.

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Selon les règles administratives en vigueur, ce type de notification officielle déclenche un délai impératif de soixante jours pour saisir le Conseil d'État en cas de recours en annulation. Ce laps de temps aurait dû permettre au gouvernement bruxellois d'organiser une défense juridique coordonnée contre le survol aérien. Malheureusement, ce délai crucial n'a pas été respecté par les autorités régionales concernées.

L'oubli s'est produit parce que le courrier du ministre Jean-Luc Crucke n'a jamais été transmis à Ans Persoons, pourtant compétente sur ce dossier spécifique. Elle n'a pris connaissance de l'existence de cette notification que le 6 novembre, alors que les soixante jours prescrits étaient déjà écoulés. Cette latence de plusieurs mois a rendu toute action juridique impossible, figeant la situation en faveur de l'aviation civile.

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Prise de position de la secrétaire d'État

Ans Persoons exprime sa profonde déception suite à cet incident administratif qui compromet ses efforts de lobbying auprès des instances fédérales. Elle souligne que son équipe travaille sans relâche depuis des mois pour atténuer les impacts sonores sur les habitants du nord bruxellois. La perte de ce moyen de pression juridique constitue un obstacle majeur dans la lutte contre cette nouvelle configuration de vol.

Les circonstances précises de cet oubli restent partiellement obscures dans les détails de la gestion interne du cabinet. La secrétaire d'État affirme ne pas avoir considéré ce courrier comme une notification formelle nécessitant une action immédiate. Cette interprétation erronée a empêché toute relance administrative vers le ministre fédéral ou ses services techniques avant la clôture du délai.

De son côté, le cabinet d'Elke Van den Brandt nie toute faute lourde en affirmant ne pas avoir traité ce document comme une mise en demeure officielle. Cependant, il admet implicitement n'avoir informé ni Ans Persoons ni les autres membres du gouvernement bruxellois de l'existence de ce courrier. Cette absence de circulation de l'information a isolé le dossier environnemental de la stratégie juridique globale.

Conséquences pour le gouverment bruxellois

Ce revers juridique risque d'exacerber les tensions politiques au sein de l'exécutif bruxellois sur la question du bruit aérien. Le sujet du survol de la capitale reste extrêmement sensible pour une large partie de la population bruxelloise et ses élus locaux. La déception ressentie par les responsables régionaux pourrait conduire à une remise en question des protocoles de communication interministérielle.

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Le gouvernement bruxellois doit examiner cette situation critique lors de son prochain conseil des ministres prévu ce jeudi. Les ministres régionaux devront évaluer les options restantes pour tenter d'influer sur les pratiques de Brussels Airport ou des autorités fédérales de tutelle. Aucune autre voie juridique directe n'est actuellement ouverte pour contester la validité de l'arrêté établissant cette trajectoire.

Les habitants du nord de Bruxelles, directement affectés par le bruit des avions, voient leurs espoirs de contestation légitime s'amenuiser. L'absence de recours devant le Conseil d'État confirme l'autorité de la décision fédérale sur cette question de sécurité aérienne et de navigation. La région devra désormais se concentrer sur des solutions d'atténuation ou des mesures compensatoires plutôt que sur l'interdiction de la route aérienne.