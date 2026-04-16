Régularisation en Espagne : L'espoir d'une nouvelle vie pour des milliers de migrants

Des centaines de personnes se pressent devant les consulats étrangers à Barcelone pour obtenir les documents nécessaires à la régularisation, une mesure lancée par le gouvernement espagnol pour intégrer près d'un demi-million de résidents sans papiers et soutenir une économie en croissance. Témoignages d'espoir et d'intégration.

Devant le consulat du Maroc à Barcelone, Yazen, originaire de Nador, patiente à l'extérieur de la papeterie 'Jerusalén', un établissement réputé pour son aide aux démarches administratives de la communauté marocaine. Yazen a besoin de photocopier et de faire traduire plusieurs documents avant son rendez-vous. Il espère déposer son dossier de régularisation la semaine prochaine, mais doit d'abord obtenir un certificat d'absence d'antécédents judiciaires.

Cet homme de 31 ans explique sa situation dans un mélange d'espagnol et de français, témoignant de la difficulté des démarches. Depuis l'annonce du plan de régularisation en janvier, les consulats étrangers de Barcelone ont vu leur fréquentation exploser. Les pays d'origine jouent un rôle crucial en délivrant les extraits de casier judiciaire, documents essentiels à l'obtention des papiers. Les candidats doivent également prouver leur séjour en Espagne depuis au moins cinq mois et démontrer leur intention de travailler et de s'intégrer dans la société. La procédure, ouverte à la mi-avril, prendra fin en juin.

Yazen confie son anxiété face à cette période, espérant obtenir son permis de résidence pour échapper à la menace constante d'expulsion. Il raconte son parcours : après avoir travaillé sur un chalutier à Nador, il a réussi à rejoindre l'Espagne il y a deux ans et demi, traversant la Méditerranée par la mer d'Alboran. Son périple en mer a duré 16 jours avant d'arriver à Motril, en Andalousie, d'où il a rejoint des connaissances à La Seu d'Urgell. Désormais sans enfants, il aspire à s'installer durablement en Espagne. Jusqu'à présent, il n'a pu travailler qu'au noir. Avec des papiers en règle, il espère trouver un emploi dans la construction. Il exprime sa gratitude envers Pedro Sanchez et Elma Saiz, le ministre des Migrations.

Nabil, un autre Rifain arrivé en Espagne par bateau via Almería, partage cet avis, lançant un enthousiaste Viva Pedro Sanchez ! Installé à Mollet del Vallès, dans la banlieue de Barcelone, il travaille au marché, également au noir. L'obtention de papiers lui permettrait de passer son permis de conduire et de devenir mécanicien dans un garage, un projet concret et une aspiration à une vie meilleure.

Le plan de régularisation bénéficie du soutien du patronat, des syndicats, de nombreuses ONG et de l'Église catholique, soulignant son caractère pragmatique. Pedro Sanchez a qualifié cet acte de normalisation, visant à reconnaître la réalité de près d'un demi-million de personnes qui font déjà partie du quotidien espagnol. Face au vieillissement de sa population, l'Espagne cherche à dynamiser son économie en pleine croissance. Les experts estiment que 80 à 90 % des migrants concernés sont originaires d'Amérique latine.

Devant le consulat de Colombie, Jahaira, 37 ans, attend également son certificat, exprimant son immense joie face à cette opportunité. Arrivée en avion avec un visa touristique, comme la majorité des Sud-Américains, cette Colombienne réside à Sant Julià de Vilatorta, au nord de Barcelone. Après deux ans de travail au noir dans le nettoyage, elle voit dans ce permis de résidence une transformation profonde pour elle et ses deux filles mineures, leur ouvrant la voie à de meilleurs emplois et salaires.

Au consulat du Pakistan, Zain témoigne de sa profonde reconnaissance envers l'Espagne, la considérant comme le seul pays européen à offrir une telle aide pour l'obtention de papiers, contrairement aux autres nations qui, selon lui, ne font rien. Il remercie également Sanchez pour cette initiative.

L'Espagne a déjà mené par le passé des campagnes de régularisation massives, avec le soutien de différents bords politiques. Cependant, dans un contexte actuel de crise du logement et de montée de l'extrême droite, le défi est de taille. Josep Maria Raya, professeur d'économie à l'Université Pompeu Fabra, analyse que malgré la croissance économique, des tensions existent dans les services publics. L'afflux de nouveaux résidents nécessitera des investissements supplémentaires dans la santé, le logement et les transports. La procédure de régularisation prendra fin le 30 juin.

Les permis de résidence délivrés seront valables un an et limités au territoire espagnol, sans permettre de s'installer dans d'autres pays de l'espace Schengen. Cette mesure représente un pas important vers l'intégration et la reconnaissance de la contribution des migrants à la société espagnole, tout en soulevant des questions sur l'adaptation des infrastructures et des services publics





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