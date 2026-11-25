Bernard De Le Court détaille les travaux de restauration de la rivière Blocq à l'usine des Sources de Spontin. Ce projet vise à supprimer les barrages et améliorer la biodiversité aquatique.

Les chantiers de restauration écologique battent leur plein sur l'ancien site industriel de l'usine des Sources de Spontin, située en région wallonne. Sous l'impulsion de Bernard De Le Court, l'ingénieur en charge du projet, les ouvriers manœuvrent des pelleteuses pour transformer le paysage hydrographique local. L'objectif est de résoudre les problèmes chroniques d'inondation et de dégradation de l'habitat naturel qui affectent cette zone industrielle historique.

Restauration du cours naturel de la rivière

La rivière Blocq va retrouver son lit naturel après des années de modifications contraires à l'environnement. Bernard De Le Court explique que les travaux actuels ne visent pas seulement à protéger l'usine des inondations, un problème récurrent dans le passé, mais aussi à recréer un courant d'eau à la fois esthétique et naturel. Cette intervention majeure permettrait de libérer les flux hydriques qui étaient auparavant contenus dans des structures artificielles inefficaces.

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L'intervention vise à corriger une situation où toute la rivière était contrainte de passer par un petit pertuis aux courants extrêmement rapides. Cette configuration créait un obstacle insurmontable pour la faune aquatique locale. Selon l'ingénieur, les poissons ne parvenaient pas à nager contre ce courant violent ni à franchir ces obstacles artificiels. La solution proposée implique l'élargissement et l'apaisement du cours d'eau pour rendre la navigation piscicole possible.

Amélioration de la mobilité piscicole

L'ingénierie écologique mise sur cette opération pour permettre aux poissons de se déplacer librement dans le cours d'eau. L'objectif affiché est de restaurer la connectivité biologique totale de la rivière Blocq. Cette approche vise à inverser la tendance de la fragmentation des habitats aquatiques qui pénalisait la reproduction et la migration des espèces locales.

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Une démarche systématique est déjà en cours sur le territoire plus large, avec l'aménagement ou la suppression de vingt-cinq barrages dédiés à la mobilité des poissons. Le point noir restant sur ce secteur spécifique sera enfin résolu grâce à ces travaux ciblés. Cette action s'inscrit dans une stratégie plus vaste de restauration de la continuité écologique des bassins versants wallons.

Valeur patrimoniale et projets futurs

Ces travaux écologiques s'accompagnent également d'une dimension paysagère importante pour le site industriel. Bernard De Le Court souligne que ces aménagements redonnent de la valeur à ce terrain, dont le propriétaire privé souhaite renouer avec la tradition de production d'eau potable. Cette reconversion pourrait inclure la création d'un jardin d'agrément, mélangeant patrimoine industriel et espaces verts.

La transformation de l'ancien site des Sources de Spontin représente donc une opportunité unique d'allier sécurité hydraulique, biodiversité et valorisation du patrimoine. Les futurs utilisateurs et riverains bénéficieront d'un environnement réaménagé qui respecte les équilibres naturels tout en servant les nouvelles aspirations du propriétaire du site.