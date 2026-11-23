La ministre Hilde Crevits rejette les plaintes pour antisémitisme contre le bourgmestre de Leuven, affirmant que la décision de déplacer le match d'Union Saint-Gillois reposait exclusivement sur des risques sécuritaires.

La ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, Hilde Crevits (CD&V), a officialisé le rejet de deux plaintes déposées pour discrimination et antisémitisme à l'encontre du bourgmestre de Leuven, Mohamed Ridouani. Cette décision administrative met fin à un controversé débat politique et sécuritaire déclenché par l'annulation du match de Ligue Europa entre l' Union Saint-Gilloise et le club israélien de Beer Sheva.

Motivation sécuritaire et rejet des accusations

Les plaintes, soumises à l'Agence de l'Intérieur, ont été explicitement rejetées par Hilde Crevits qui a affirmé qu'aucun élément du dossier ne laissait supposer que la décision d'annuler le match était motivée par l'antisémitisme. Dans sa réponse officielle, la ministre a précisé que la mesure prise par l'autorité communale de Leuven découlait uniquement d'une évaluation concrète et technique des risques sécuritaires, et non de l'identité israélienne de l'équipe adverse.

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Cette clarification institutionnelle est essentielle pour distinguer les mesures de police préventive des motivations idéologiques. La ministre a souligné que la sécurité publique primait sur les impératifs sportifs, invalidant ainsi les arguments avancés par les plaignants qui estimaient que la ville de Leuven faisait preuve de partialité contre Israël.

Contexte du déplacement du match de Ligue Europa

Le contexte de cette affaire remonte à la mi-août, lorsque l'Union Saint-Gilloise a connu ses adversaires pour la Ligue Europa. Le club bruxellois, dont le stade Edmond Machtens ne respecte pas les normes européennes, devait accueillir Beer Sheva. Initialement, ce match avait été prévu pour se dérouler dans le stade d'OH Leuven, une ville voisine.

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Cependant, d'autres grandes équipes européennes comme le Celtic Glasgow ou la Real Sociedad ne rencontraient pas les mêmes obstacles sécuritaires. Le choix de Leuven pour Beer Sheva s'est donc révélé critique, exposant la ville brabançonne à une situation qu'elle estimait ingérable compte tenu de la géopolitique actuelle au Moyen-Orient.

Menaces et positionnement du bourgmestre de Leuven

Le bourgmestre de Leuven, Mohamed Ridouani, ainsi que le chef de police local, avaient anticipé des manifestations pro-palestiniennes violentes et des contre-manifestations. Ils craignaient également une confrontation directe et dangereuse entre les supporters de Beer Sheva et les opposants au conflit. Ces risques existaient même dans le scénario d'un match à huis clos, sans spectateurs autorisés.

La décision d'annuler l'événement a suscité une vive critique, y compris dans la presse israélienne qui a qualifié le bourgmestre de lâche ou de complice. Cette pression médiatique s'est accompagnée de menaces directes adressées à Mohamed Ridouani, qui a dû faire face à un climat tendu dans sa ville tout en restant fidèle à sa conviction de protéger la population et la tranquillité publique par des mesures de prudence extrêmes.

Conséquences sportives et nouvelles solutions

L'Union Saint-Gilloise, confrontée à cette annulation, n'a pas pu trouver d'autre club belge willing pour héberger l'équipe israélienne. Finalement, le club bruxellois a dû jouer ce match spécifique à l'étranger, dans le stade d'un club allemand de troisième division, et ce sans aucun public présent.

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Ce dénouement sportif illustre la complexité de l'organisation des compétitions européennes dans le contexte actuel. Alors que Google a lancé de nouvelles fonctionnalités pour personnaliser les sources d'information et éviter de manquer les dernières actualités de VRT NWS, cette affaire juridique reste un précédent notable pour les villes hébergeant des événements sportifs internationaux sensibles.