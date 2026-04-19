Remco Evenepoel s'offre l'Amstel Gold Race dans un duel haletant

Remco Evenepoel a prouvé sa domination sur l'Amstel Gold Race, remportant la course au terme d'un affrontement tactique et physique intense avec Mattias Skjelmose, pour aborder idéalement le triptyque ardennais.

Remco Evenepoel a brillamment remporté l' Amstel Gold Race ce dimanche, affirmant ainsi sa formidable condition physique à l'aube du triptyque ardennais. Naviguant avec une assurance remarquable sur les routes sinueuses des monts du Limbourg aux Pays-Bas, le champion olympique s'est imposé au terme d'un duel intense face à Mattias Skjelmose , tenant du titre et unique coureur capable de suivre son rythme lors de cette édition.

Evenepoel a démontré une gestion de course exemplaire, dosant ses efforts avec une intelligence tactique remarquable. Après avoir terminé troisième l'an passé, derrière Skjelmose et Tadej Pogacar, le Belge a adopté une stratégie prudente, évitant les attaques prématurées qui auraient pu compromettre ses chances. Les premières escarmouches au sein du peloton ne se sont manifestées qu'à l'approche des 50 derniers kilomètres. Jusque-là, la course avait été rythmée par un groupe de neuf échappés qui s'était progressivement désagrégé. La tâche ardue de la poursuite est cependant revenue à l'équipe Red Bull – Bora – Hansgrohe de Remco Evenepoel, qui a assumé pleinement cette responsabilité. L'ascension du Gulpenberg, à 48 kilomètres de l'arrivée, a marqué le véritable tournant de la course, servant de tremplin vers le dénouement final. Les coéquipiers d'Evenepoel ont alors déployé leurs dernières ressources pour sélectionner un groupe restreint de coureurs solides. Parmi les rescapés de l'échappée initiale, l'Italien Marco Frigo et le Néerlandais Huub Aartz ont vu le peloton se rapprocher dangereusement. C'est notamment Romain Grégoire qui a intensifié la pression dans la difficulté du Kruisberg. Immédiatement, Evenepoel a réagi, rejoignant Skjelmose, Kevin Vauquelin et Matteo Jorgenson. Malheureusement, la collaboration entre ces quatre coureurs fut de courte durée. Vauquelin a chuté, entraînant dans sa chute l'Américain Jorgenson, qui semblait souffrir d'une fracture de la clavicule et a dû abandonner la course. Très rapidement, Grégoire, Evenepoel et Skjelmose ont rattrapé Frigo, qui a tenté de s'accrocher pendant quelques kilomètres avant d'être repris par un groupe de six poursuivants, mené par Benoît Cosnefroy. Remco Evenepoel, principal artisan de cette échappée à trois, a assumé la majeure partie du travail. Cette intensité n'a cependant pas empêché de décourager Grégoire, qui n'a pu suivre le rythme de ses deux compagnons de fuite dans l'avant-dernière ascension du Cauberg, à 22 kilomètres du terme. Avec Skjelmose collé à sa roue pendant de longues portions, Evenepoel a d'abord pris les relais. Par la suite, le Danois a accepté de collaborer plus activement. Afin de maximiser leurs chances dans un sprint, les deux hommes ont choisi de ne prendre aucune initiative lors de la dernière ascension du Cauberg, à seulement 3 kilomètres de la ligne d'arrivée. C'est dans cet exercice de puissance que Remco Evenepoel s'est montré supérieur, inscrivant ainsi son nom au palmarès de cette classique pour la première fois de sa carrière, confirmant son statut de favori dans la perspective des Grandes Classiques





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