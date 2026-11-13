Remco Evenepoel salue le parcours du Tour de France 2027

Remco Evenepoel apprécie le parcours du Tour de France 2027, avec deux contre-la-montre et peu d'arrivées en côte. Il veut transformer son meilleur niveau en référence pour la saison prochaine.

Remco Evenepoel a exprimé sa satisfaction après la présentation du parcours du Tour de France 2027, qui comprend deux contre-la-montre, dont un à Toulouse. Le coureur belge se réjouit particulièrement de la hausse du nombre de kilomètres contre-la-montre sur la Grande Boucle.

Deux contre-la-montre favorables sur le Tour 2027

Evenepoel estime que les deux épreuves contre-la-montre prévues sur ce Tour de France devraient lui convenir. Il décrit le premier tracé comme peu technique, avec de longues lignes droites et un profil légèrement vallonné.

Also read Nations League : l'Italie à un point de la qualif, la France sous pression ?

Le contre-la-montre de Toulouse est lui aussi assez plat jusqu'au pied d'une courte mais difficile ascension. Le Belge considère ce profil comme adapté à ses qualités sur l'effort solitaire.

Le parcours n'est toutefois pas le seul facteur à prendre en compte. Evenepoel sait qu'il devra ajuster plusieurs détails pour profiter pleinement de ces rendez-vous contre la montre.

Advertisement

Les ambitions d'Evenepoel sur le Tour de France

Le Belge veut d'abord construire une stratégie qui lui permettra d'aborder les contre-la-montre en pleine forme. Il souhaite ensuite mesurer ses limites et évaluer l'impact sur son classement général.

Evenepoel voit dans ces épreuves une excellente occasion de remporter deux étapes. Il espère aussi grappiller un maximum de temps au classement général, afin de peser sur la course.

Il a par ailleurs rappelé que le parcours comprend peu d'arrivées en côte, avec seulement trois arrivées de ce type. Il juge ce format plus favorable que dix arrivées en côte, tout en reconnaissant la difficulté de deux étapes dans les Alpes et d'une étape dans les Pyrénées.

Viser la régularité pour la saison prochaine

Evenepoel estime que le niveau atteint sur le Tour de France constitue son meilleur à ce jour, certainement sur un Grand Tour. Il reconnaît toutefois ne pas toujours avoir été à la hauteur de ses attentes sur les Monuments.

Advertisement

Son objectif premier pour l'an prochain consiste à faire de son meilleur niveau actuel la norme. Le Belge pense que cette régularité lui permettrait de rester à très haut niveau même en cas de légère baisse de régime.

Il souhaite également disposer de davantage de journées où il se sent très bien. Evenepoel explique que l'hiver à venir servira à déterminer comment et quand travailler cet aspect, en distinguant ce qui est possible de ce qui ne l'est pas.

Evenepoel se dit confiant dans la capacité de l'équipe qui l'entoure et dans son expérience à trouver les solutions nécessaires. Ce travail de préparation conditionnera la manière dont il abordera les grands rendez-vous de la saison prochaine.