Rémunération des députés : le débat relancé au cœur de la crise énergétique

Alors que le gouvernement fédéral peine à trouver des solutions budgétaires face à la crise énergétique, la question de la rémunération des élus est revenue sur le tapis. Entre indemnités forfaitaires, fiscalisation et cumul des mandats, le débat sur la juste rétribution des parlementaires prend une nouvelle ampleur.

Dans un contexte budgétaire fédéral tendu, où les aides ciblées et temporaires pour contrer la crise énergétique sont au centre des préoccupations, le débat sur la rémunération des députés a refait surface à la Chambre. La discussion porte notamment sur les sommes perçues par les élus, qui vont bien au-delà du salaire brut mensuel de 8990 euros.

S’ajoutent à cela des indemnités de sortie pour ceux qui ne sont pas réélus, des compensations pour les fonctions spécifiques occupées au sein de la Chambre, et une indemnité forfaitaire mensuelle de 2650 euros, non imposable, destinée à couvrir les frais de mandat sans qu'une justification soit requise.

Cette structure de rémunération, héritée des années 1990, a été mise en lumière par Caroline Sägesser, experte en politique, qui la décrit comme un « tour de passe-passe ». Il y a une vingtaine d’années, la rémunération des députés a été soumise à l’impôt. Afin de préserver leur revenu net, une indemnité complémentaire, elle, non fiscalisée, a été introduite. C’est précisément cette indemnité forfaitaire qui est visée par une proposition de loi du PTB.

Le parti propose sa suppression, estimant que cela pourrait rapporter environ 7 millions d’euros par an au Trésor public, selon Sofie Merckx, cheffe de groupe du PTB. Il est important de noter que des mesures d’économie ont déjà été prises à l’encontre des élus fédéraux : leurs rémunérations ne bénéficieront pas d’indexation avant 2029, et plusieurs avantages ont été réduits.

Parallèlement, à Bruxelles, le ministre-président MR Boris Dilliès a vivement réagi aux propositions des élus Ecolo concernant la renonciation aux indemnités de logement et de domesticité, soit 1650 euros mensuels. Il a qualifié cette mesure de « populiste », affirmant qu’il « s’en fout complètement de ce qu’on dit de moi sur les réseaux sociaux. Cette démagogie, pour moi c’est non ».

Pour Caroline Sägesser, si les députés se situent dans les 10% des mieux rémunérés par rapport à l’ensemble des salariés, il faut aussi reconnaître la nature exigeante de leurs fonctions. Le travail intense lors de l’examen des budgets, souvent jusqu’à des heures tardives, ou lors de commissions d’enquête, justifie en partie cette rémunération, qui peut varier considérablement selon les périodes. Durant la longue crise gouvernementale bruxelloise, la question de la rémunération en regard du volume de travail s’était déjà posée.

Le cœur du problème, d’après la politiste, ne résiderait pas tant dans le montant de la rémunération que dans le manque de transparence concernant l’utilisation des indemnités. Elle donne des exemples concrets : une indemnité de logement est compréhensible pour un ministre fédéral résidant loin de la capitale, comme à Arlon. Cependant, pour un ministre bruxellois habitant dans la commune voisine d’Uccle, la justification de cette même indemnité paraît moins évidente. De même, un parlementaire qui quitte ses fonctions continuerait à percevoir une indemnité pour frais, alors qu’il n’est plus censé en avoir.

François Gemenne aborde la question en soulignant le risque de tomber dans le « poujadisme » lorsqu’on aborde les salaires des politiques, mais insiste sur le fait qu’il s’agit d’une « vraie question démocratique ». Il pointe du doigt le cumul des mandats, où certains élus cumulent leur fonction parlementaire avec des postes locaux, des responsabilités dans des commissions ou des intercommunales, souvent rémunérés. Cela engendre des disparités de revenus importantes au sein d'une même assemblée. En France, depuis 2017, le cumul des mandats est d’ailleurs limité.

Le professeur à l’ULiège regrette également que la politique soit devenue une « carrière » où, comme pour tout salarié, « les gens cherchent à conserver leur job ». Les mandats, renouvelés à chaque élection, sont précaires, et la reconversion professionnelle après une carrière politique peut s’avérer difficile, conduisant certains à s’accrocher « absolument à des mandats politiques, parce que dès qu’ils perdent leur mandat, il n’y a rien d’autre, c’est le chômage ». Pour remédier à cette situation, François Gemenne propose une idée novatrice : que les parlementaires continuent à être rémunérés par leur ancien employeur, au niveau de leur salaire, et que l’État verse une compensation équivalente à cet employeur.

L’objectif est double : encourager la présence de parlementaires ayant une expérience dans le monde du travail « réel », qui n’ont pas fait de la politique leur unique métier, et leur permettre de retrouver leur poste à l’issue de leur mandat. Cette proposition, selon Caroline Sägesser, n'est pas dénuée de mérite. Elle partage l'idée de « finir avec la politique carrière », de limiter la durée des mandats et de garantir la possibilité de retrouver un emploi. Cependant, elle émet une réserve quant à la potentielle inégalité de revenus au sein d'une même assemblée, qu'elle juge indésirable.

La discussion sur la rémunération des députés soulève ainsi des enjeux complexes, mêlant impératifs budgétaires, exigences démocratiques, transparence financière et équité sociale. La crise énergétique agit comme un catalyseur, mettant en lumière des pratiques qui, bien que légales, interrogent sur la perception de la valeur du travail politique et son adéquation avec les attentes citoyennes. Le débat sur la juste rémunération des élus est loin d'être clos et continuera sans doute d'alimenter la sphère publique, notamment à l'approche de futures échéances électorales. Il est essentiel que ces discussions conduisent à des réformes concrètes qui renforcent la confiance entre les citoyens et leurs représentants, et qui garantissent une gestion rigoureuse des fonds publics. La recherche d'un équilibre entre une juste compensation pour des fonctions exigeantes et une exemplarité financière reste le défi majeur pour le monde politique





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