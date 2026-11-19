Le Pape reçoit les champions du cyclisme masculin et féminin à Rome pour une audience organisée par le Vatican et l'UCI, marquant un moment unique d'échange spirituel et sportif.

Une centaine d'invités se retrouveront à Rome pour une audience exceptionnelle organisée conjointement par le Dicastère pour la Culture et l'Éducation et l'Union Cycliste Internationale. Cette rencontre rare réunira des figures majeures du cyclisme masculin et féminin, ainsi que des représentants du paracyclisme, autour du chef de l'Église catholique.

Une assemblée de champions mondiaux

Le Pape accueillera un panel prestigieux de coureurs légendaires et de personnalités institutionnelles issues des différentes fédérations internationales. L'événement rassemblera également les organisateurs des trois grands Tours masculins et féminins, à savoir le Tour de France, le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne, aux côtés des organisateurs d'autres courses disputées sur les cinq continents. Cette diversité géographique et genre reflète l'ambition universelle de la discipline.

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Un record historique de longue audience

La durée de cette audience marque un fait historique significatif dans les relations entre le Saint-Siège et le monde du sport. Le chef de l'Église catholique, âgé de 81 ans, a reçu les sportifs pendant trois heures, une durée exceptionnelle. Il est rappelé que le Pape Paul VI avait reçu une délégation similaire le 16 mai 1974. Cette rencontre actualise donc un precedent établit il y a plus de cinq décennies, soulignant la pérennité du dialogue entre la foi et le mouvement olympique.

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L'UCI et ses titres majeurs célébrés

L'Union Cycliste Internationale (UCI) joue un rôle central dans l'organisation de cet événement majeur. Cette fédération mondiale, qui supervise la discipline, possède un palmarès institutionnel impressionnant lié à ses propres organisations. Elle a été associée à cinq victoires au Tour de France, cinq au Tour d'Italie, une au Tour d'Espagne et à trois titres de champion du monde. Ces chiffres illustrent l'importance structurelle de l'UCI dans le paysage cycliste mondial actuel.

Initiative caritative et symbolique

À l'issue de l'audience solennelle, une brève cérémonie dédiée à la solidarité se tiendra. L'UCI fera don, de manière symbolique, de plusieurs vélos à Caritas Rome. Cette action concrète ancre l'événement dans une démarche humanitaire directe. L'initiative a été orchestrée par Athletica Vaticana, l'association multisports du Vatican, qui est également membre officiel de l'UCI. Cette collaboration démontre l'intégration profonde des valeurs sportives dans l'action sociale vaticane.