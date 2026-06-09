Rencontre surprise entre Bad Bunny et le pape Léon XIV à Madrid

Le pape Léon XIV et la star du reggaeton Bad Bunny se sont brièvement croisés à Madrid lors d'événements distincts, soulignant une coïncidence remarquée entre un grand rassemblement religieux au stade Bernabéu et la tournée européenne du chanteur.

Le chanteur Bad Bunny et le pape se sont brièvement croisés à Madrid cette semaine, coïncidence due à la tournée de l'artiste et à un déplacement du souverain pontife.

Le Vatican a indiqué que le pape Léon XIV a rencontré la superstar portoricaine lundi soir après un grand rassemblement au stade Santiago Bernabéu. Bad Bunny, en tournée européenne avec dix concerts jusqu'au 15 juin, était accompagné de sa famille et d'autres personnes. Le pape les a salués brièvement avant de quitter le stade.

Cette rencontre fortuite avait été évoquée par le pape lui-même en route pour Madrid, suggérant que les jeunes pourraient hésiter entre assister à son événement ou à un concert de Bad Bunny, et que cela avait une signification. Bad Bunny, âgé de 32 ans, a connu une renommée mondiale après sa performance au Super Bowl.

Son dernier album Debi Tirar Mas Fotos mêle des rythmes traditionnels portoricains (salsa, bomba, plena) et aborde des thèmes sociopolitiques liés à la colonisation de Porto Rico. Sa tournée européenne se poursuit outre l'Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Suède, en Pologne, en Italie, et se terminera à Bruxelles le 22 juillet.

Parallèlement, le pape a participé à un rassemblement au stade Bernabéu devant 80 000 personnes, avec des spectacles de prêtres chantants et de danseurs, et a commenté que l'Église espagnole avait marqué un but spectaculaire en organisant cet événement. Le texte comporte également d'autres brèves nouvelles non liées, comme des déclarations de Bart De Wever critiquant le programme européen d'avion de combat SCAF, des images choquantes d'une attaque à Belfast, et des développements dans l'affaire Patrick Bruel et l'affaire Lyhanna, mais ces éléments ne font pas partie de l'histoire principale sur Bad Bunny et le pape.

Les articles sur Karine Viseur et les critiques en ligne suite à son témoignage contre Patrick Bruel sont également mentionnés, ainsi que des informations sur la réintégration des travailleurs belges après une longue maladie. Ces sections semblent être des fragments de différentes actualités insérées par erreur dans le même texte.

La partie substantielle se concentre sur la brève rencontre entre le pape et Bad Bunny à Madrid, le contexte de leurs présences simultanées dans la ville, les commentaires du pape sur les choix des jeunes, et la carrière de l'artiste. Les autres informations sur les tournées, les albums, et l'événement du pape au stade complètent ce récit





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