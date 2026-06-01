Renforcement de l'accueil familial en Flandre avec des investissements massifs

La ministre flamande Caroline Gennez annonce un plan de 14 millions d'euros par an pour améliorer les conditions des assistants parentaux, enveloppe destinée à augmenter les salaires, financer des primes à la rénovation et soutenir l'accompagnement pédagogique, afin d'enrayer le déclin de cette forme d'accueil.

Le gouvernement flamand a annoncé une série de mesures visant à renforcer l' accueil familial en Flandre et à rendre le métier d' assistant parental plus attractif.

Un budget supplémentaire de près de 14 millions d'euros par an sera alloué à cet effet. Parmi ces fonds, 9,3 millions serviront à améliorer les salaires des assistants parentaux employés sous le statut de travailleur salarié, afin de les encourager à opter pour ce statut qui offre de meilleures conditions de rémunération et de travail.

De plus, une prime à l'installation et à la rénovation de 1,8 million d'euros sera destinée aux assistants parentaux qui investissent dans leurs locaux d'accueil. En outre, 1,1 million d'euros supplémentaires seront consacrés à l'accompagnement pédagogique et au soutien sur le terrain, ainsi qu'au renforcement des structures organisatrices de l'accueil familial.

Enfin, 1,75 million d'euros permettront d'adapter la subvention de performance suite à l'augmentation fédérale du revenu garanti minimum. La ministre flamande du Bien-être, Caroline Gennez (Vooruit), souligne que le métier d'assistant parental exige un fort engagement, car il implique d'ouvrir son propre domicile, de travailler souvent seul et de concilier soins et grande responsabilité. Elle affirme que ces mesures sont nécessaires pour enrayer le déclin du nombre d'assistants parentaux.

En effet, alors qu'il existe actuellement environ 3000 assistants parentaux en Flandre, les prévisions indiquent qu'il n'en restera plus que 500 dans six ans si rien n'est fait. Les départs à la retraite, la pénurie sur le marché du travail et l'évolution des attentes vis-à-vis du travail et de la vie familiale contribuent à ce déclin.

L'objectif est d'atteindre 900 assistants parentaux supplémentaires en contrat de travail, ce qui représenterait 3600 places d'accueil supplémentaires pour les enfants dans toute la Flandre. Le gouvernement flamand s'investit ainsi à hauteur de 200 millions d'euros supplémentaires par an dans l'accueil des jeunes enfants, concrétisant ainsi des milliers de places supplémentaires dans d'autres formes d'accueil, comme les crèches à tarifs abordables.

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