Renforcement de la Coopération Économique Nord-Sud : Une Initiative Clé pour la Résilience Belge

Le gouvernement belge lance une initiative visant à renforcer la coopération entre la Flandre et la Wallonie, deux régions clés pour l'économie nationale. L'objectif est de stimuler la croissance, l'innovation et la compétitivité, en particulier dans des secteurs stratégiques.

Cette initiative ambitieuse vise à stimuler et à consolider la collaboration entre les entités économiques du nord et du sud du pays, dans un environnement global instable. La conjoncture internationale actuelle, caractérisée par une forte incertitude et une volatilité accrue, souligne l'importance cruciale de renforcer la résilience, tant au niveau national qu'à l'échelle européenne.

Le gouvernement belge, conscient des défis économiques et géopolitiques contemporains, a mis en place cette stratégie pour favoriser une synergie accrue entre les deux régions, conscientes de leur importance et de leurs potentiels. L’objectif est de créer un écosystème économique plus robuste et flexible, capable de s’adapter aux évolutions rapides du marché et aux fluctuations externes. L’accent est mis sur l’exploitation des complémentarités des deux régions et le développement de projets collaboratifs dans des secteurs clés pour l'avenir. \Cette démarche de rapprochement n'est nullement fortuite. Elle est motivée par la reconnaissance des liens économiques étroits qui unissent la Flandre et la Wallonie. Ces deux régions sont les principaux partenaires commerciaux l’une de l’autre, dépassant largement des pays voisins tels que la France et les Pays-Bas. Cette interdépendance économique constitue un atout majeur, mais révèle également le potentiel inexploité de la coopération interrégionale. Bien que la majorité des entreprises belges, estimée à 85 %, soient déjà impliquées dans des activités commerciales et industrielles dans plusieurs régions, une marge de progression significative subsiste. Le but est de maximiser le potentiel du tissu économique et industriel national. Le Palais souligne l'importance d'optimiser cette coopération pour stimuler la croissance, créer de l'emploi et renforcer la compétitivité du pays sur la scène internationale. La Wallonie, par exemple, offre des opportunités en termes d'espace disponible et de main-d'œuvre qualifiée, tandis que la Flandre se distingue par sa capacité d'investissement et ses infrastructures logistiques avancées. L'exploitation judicieuse de ces complémentarités représente une opportunité unique pour le développement économique du pays. \Au cœur de cette initiative se trouvent plusieurs domaines prioritaires qui seront explorés en profondeur. L'innovation, la mobilité des travailleurs, la formation professionnelle (y compris en alternance), l'économie circulaire, la défense et la biopharmacie sont les secteurs choisis pour catalyser la coopération et stimuler la croissance. Des visites d’entreprises de pointe, réparties sur deux journées, illustreront concrètement les synergies et les opportunités de collaboration. Les délégations auront l’occasion de découvrir les activités d’entreprises wallonnes (Odoo, IBA, DEME Environnement, Sonaca) et flamandes (Renson, Barco, VPK) reconnues pour leur expertise et leur contribution à l’innovation. Ces visites permettront d’établir des contacts directs, d’échanger des expériences et d’identifier des pistes de collaboration concrètes. Cette approche pratique et axée sur les résultats permettra de concrétiser les ambitions et de transformer les intentions en actions tangibles. Le gouvernement est convaincu que cette initiative contribuera à forger un avenir économique plus prospère et résilient pour le pays, en tirant parti de ses atouts et en relevant les défis de manière collective





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Coopération Régionale Flandre Wallonie Économie Innovation Résilience Économique

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