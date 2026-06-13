Les plages belges sont désormais sous surveillance renforcée avec 1 400 sauveteurs déployés le long de 34 kilomètres de côte. Le dispositif inclut des exercices de simulation, une possible intervention aérienne par hélicoptère et des appels à l'utilisation de drones pour réduire les coûts. Les autorités insistent sur la sécurité des vacanciers et rappellent les règles de baignade.

Depuis ce week-end, les plages belges sont placées sous surveillance renforcée pour la saison estivale. Quatorze cents sauveteurs sont mobilisés dans quatre-vingt-trois postes de secours afin d'assurer la sécurité des vacanciers, dans l'eau comme sur le sable.

Ce dispositif vise à protéger les nombreux Belges qui ne partent pas à l'étranger et souhaitent profiter des stations balnéaires du littoral, à condition que la météo soit clémente. À Middelkerke, les secouristes ont effectué des exercices de répétition avant le début de la haute saison touristique. Lors d'une simulation, une surfeuse en difficulté a été rapidement prise en charge puis ramenée sur la plage. Ces entraînements sont indispensables pour être prêt en cas d'urgence réelle.

Loïc Dewaele, secouriste à Middelkerke, témoigne : "Je pense qu'en huit ans de présence sur les plages, j'ai dû secourir seulement une personne qui se noyait. Mais je dois être prêt si ça arrive, garder mon calme, poser les bons gestes". Au total, trente-quatre kilomètres de côte sont surveillés par mille quatre cents secouristes répartis dans quatre-vingt-trois postes. En cas d'intervention majeure, un hélicoptère de l'armée peut être mobilisé.

Cette présence aérienne est jugée nécessaire, mais elle engendre des coûts importants. Certains plaident donc pour l'utilisation de drones, moins chers et aussi efficaces selon eux. Carl Decaluwé, gouverneur de la province de Flandre occidentale, regrette : "Le vol d'un hélicoptère coûte des milliers d'euros par heure. Un drone est aussi efficace, mais la législation ne permet pas de l'utiliser.

Et la surveillance aérienne non plus. Nous laissons passer une chance et je trouve ça dommage". L'été dernier, les secouristes ont été fortement sollicités. En juillet 2025, ils sont intervenus en mer à trois cent quatre-vingt-neuf reprises.

Ils ont également retrouvé deux cent six personnes égarées sur les plages et apporté des soins à plus de trois mille trois cent personnes. Parmi les difficultés rencontrées, l'inexpérience de certains nageurs, notamment lors des journées de forte chaleur. À Blankenberge, les autorités disent être habituées à accueillir de nombreux touristes d'un jour, parfois peu familiers avec les dangers de la mer.

Tom Cocle, responsable du tourisme de Blankenberge, explique : "À Blankenberge, nous avons l'habitude d'accueillir des touristes d'un jour. Nous sommes donc préparés à devoir gérer des personnes qui découvrent la mer pour la première fois". Les autorités rappellent enfin quelques règles essentielles : se baigner uniquement dans les zones surveillées et respecter les consignes indiquées sur les plages.

Ce dispositif renforcé illustre l'engagement des autorités belges à garantir un été sûr sur le littoral, malgré des considérations budgétaires et logistiques qui pourraient être optimisées via des technologies alternatives comme les drones





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