La Stib renforce les lignes 2 et 6 pour l'ouverture du Kanal et les Plaisirs d'Hiver. Découvrez les horaires de métro et les déviations de bus 29, 71, 46.

La Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles ( Stib) annonce des mesures de transport exceptionnelles pour gérer l'afflux massif attendu lors de l'ouverture du site du Kanal à Bruxelles. Plus de 30.000 visiteurs sont prévus pour cet événement majeur, ce qui nécessite une adaptation urgente des infrastructures de mobilité dans la capitale. Le réseau de métro subira un renforcement significatif sur les lignes 2 et 6 pour fluidifier les déplacements des usagers.

Fréquences accrues sur les lignes de métro 2 et 6

La Stib a décidé d'augmenter la cadence des trains pour assurer une capacité maximale durant les heures de pointe du samedi soir. De 20h00 jusqu'à la fin du service, un métro passera toutes les 8 minutes sur chaque ligne individuelle. Cette fréquence rapprochée permet d'atteindre un toutes les 4 minutes sur la boucle reliant la gare de Simonis à la place Elisabeth, optimisant ainsi les connexions pour les déplacements centraux.

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Ce plan de circulation amélioré s'inscrit dans une logique de prévention des embouteillages et des congestions aux accès des stations. Les usagers peuvent s'attendre à une occupation plus élevée des rames, mais la régularité du service sera préservée grâce à ces renforcements programmés. Les conducteurs et le personnel de maintenance ont été informés de ces changements horaires critiques pour l'organisation du flux.

Renforcement du réseau de nuit Noctis ligne N18

Outre les lignes de jour, le réseau de transport nocturne Noctis bénéficiera également d'un ajustement de son offre. La ligne N18, qui dessert des axes essentiels pour les noctambules, voit sa fréquence passer de 30 minutes à 20 minutes. Ce changement s'applique spécifiquement entre 00h00 et 03h00, créant une rotation des bus plus serrée.

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Cette mesure est directement liée à l'ouverture du Kanal qui se prolonge tard dans la nuit. Elle vise à offrir une alternative fiable aux personnes souhaitant rentrer chez elles après les événements nocturnes sans attendre trop longtemps. La Stib espère que cette densification réduira les files d'attente aux arrêts principaux de l'itinéraire de la N18.

Adaptation des lignes de bus pour les Plaisirs d'Hiver

L'ouverture du Kanal coïncide avec le premier week-end des Plaisirs d'Hiver, les soldes du Black Friday et une soirée Hangar à la Gare Maritime. Pour faciliter l'accès aux commerces et aux zones de détente, la Stib adapte le trafic des bus traversant le centre-ville. Les lignes 29 et 71 seront limitées à la gare Centrale et ne poursuivront pas vers De Brouckère lors des pics d'affluence.

Les périodes concernées par ces restrictions incluent les vendredis soir à partir de 18h00, les samedis et dimanches à partir de 14h00, ainsi que les vacances d'hiver après 14h00. Cette logique s'applique également aux bus 89 qui seront déviés depuis l'arrêt Triangle et limités à l'arrêt Anneessens. La ligne 46 sera exploitée en deux tronçons distincts : Moortebeek - Anneessens d'une part, et Pannenhuis - De Brouckère d'autre part. Ces ajustements visent à désengorger les axes centraux saturés par les acheteurs et touristes.

Les exceptions à cette règle de limitation sont définies pour les 24 et 31 décembre, jours où une circulation normale est maintenue. La Stib informe le public que ces renforts bénéficient également aux personnes souhaitant profiter des soldes et des événements culturels annoncés. Les utilisateurs sont invités à vérifier les horaires spécifiques avant chaque déplacement pour éviter les inconnues liées aux changements de dernière minute.