Renouvellement de l'aide américaine à Cuba, après avoir reçu l'aide humanitaire américaine via un canal strict

Les États-Unis ont renouvelé leur offre d'aide de 100 millions de dollars à Cuba, en échange du fait que le pays coopère avec Washington. Ils ont également assuré que Cuba a rejeté leur proposition, mais cet aspect a été contesté par le gouvernement cubain. Le Saint-Siège joue une rôle actif dans la diplomatie de cette île communiste, située aux portes de la Floride, et en froid avec Washington depuis la révolution cubaine de 1959.

Les États-Unis ont renouvelé mercredi leur offre d'aide de 100 millions de dollars à Cuba, en proie à une grave crise économique, à condition que le pays coopère avec Washington.

Le secrétaire d'État Marco Rubio, dont les parents sont d'origine cubaine, avait initialement formulé cette proposition la semaine dernière, après son voyage au Vatican, avant d'assurer que Cuba avait rejeté la proposition. Une affirmation démentie par le gouvernement communiste de La Havane. Le Saint-Siège joue depuis longtemps un rôle actif dans la diplomatie de cette île communiste, située à seulement 150 km des côtes de la Floride, et en froid avec Washington depuis la révolution cubaine de 1959.

Les États-Unis fournissent ainsi une aide humanitaire à l'île via un canal strict qui passe par l'église catholique locale, et contournant les canaux officielles. Cette année, 6 millions de dollars d'aide humanitaire américaine ont déjà transité par cet intermédiaire, après des semaines de négociations





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Assaut politique contre les mutuelles : Les mutualités subissent un véritable assaut politique, en particulier de la part des partis de droite du gouvernement, le MR et la N-VA, mais aussi, et c’est un peu plus nouveau, des partis du centre comme le CD&V, Les Engagés et même VooruitLes mutualités subissent un véritable assaut politique, en particulier de la part des partis de droite du gouvernement, le MR et la N-VA, mais aussi, et c’est un peu plus nouveau, des partis du centre comme le CD&V, Les Engagés et même Vooruit. C’est la révélation, hier, d’un nouveau sondage de l’INAMI qui a nourri cette offensive. L’INAMI, qui l’année passée a analysé près de 1000 dossiers dans deux catégories de malades : les jeunes de moins de 28 ans et les moins de 40 ans souffrant d’un trouble psychique. Résultat : environ un quart des personnes étaient aptes à retravailler, selon l’INAMI. Ce sont des chiffres plus récents et plus solides que les précédentes études de l’INAMI, qui avaient déjà provoqué un débat. Les mutualités sur la défensive Sur la défensive, les mutualités mettent en garde contre l’interprétation de ces chiffres. Sonder deux catégories de malades, en particulier les plus compliquées comme les troubles psychiques, ce n’est pas extrapolable à l’ensemble des personnes en incapacité. Elles soulignent aussi que, dans ces catégories, le diagnostic des médecins peut beaucoup varier ; il serait donc logique de retrouver d’importantes marges d’interprétation. Coup de pression même de Vooruit et des centristes Mais cela suffit au gouvernement pour mettre la pression sur les mutuelles. Car il a absolument besoin de diminuer le nombre de malades de longue durée, particulièrement élevé en Belgique : un chiffre qui ne cesse d’augmenter et qui alourdit le déficit budgétaire. Le MR et la N-VA sont les plus offensifs. Mais, depuis quelques jours, et c’est plus nouveau, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, socialiste flamand, change de ton : 'Les mutualités vont devoir se réinventer totalement. Si elles ne le font pas maintenant, elles n’ont plus d’avenir'. Plus modérés dans ce dossier, les centristes commencent aussi à se montrer plus critiques

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