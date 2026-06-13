Renouvellement des aiguillages et travaux sur la caténaire entre Hal et Vilvorde

Infrabel procède actuellement au renouvellement des deux derniers aiguillages à la gare de Hal. Les travaux ont également pour but de remplacer la caténaire existante entre Hal et Vilvorde.

Aux abords de la gare de Hal, Infrabel procède actuellement au renouvellement des deux derniers aiguillages. Les aiguillages existants, posés sur des traverses en bois, sont remplacés par de nouveaux aiguillages montés sur des traverses en béton.

Par ailleurs, Infrabel effectue également des travaux sur la caténaire de la boucle est autour de Bruxelles, entre Hal et Vilvorde. La caténaire existante ayant atteint la fin de sa durée de vie, elle est en effet remplacée par étapes. Des travaux sont également effectués afin de renouveler les câbles et composants de la caténaire dans le tunnel du Parc du Cinquantenaire.

En outre, le gestionnaire du réseau ferroviaire effectue des travaux entre les gares de Vilvorde et de Mérode. Il s'agit notamment de l'entretien et de la rénovation des voies, des aiguillages, des signaux et des câbles. À la gare d'Evere, la SNCB poursuit la rénovation des quais. Tous ces chantiers ont des répercussions sur le trafic ferroviaire.

Aucun train ne circulera donc entre Hal et Vilvorde le week-end prochain. La circulation des trains sera également adaptée entre Vilvorde et Malines et entre Louvain et Nivelles. Pour connaître la meilleure alternative de voyage, la SNCB et Infrabel conseillent aux voyageurs de consulter le planificateur de trajet en ligne de la SNCB





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