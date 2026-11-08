Réouverture de la E40 à Heverlee : fin anticipée des travaux de la fietsbrug F29

La E40 à Heverlee est rouverte après une fermeture exceptionnelle. Les travaux de la nouvelle passerelle cyclable F29 se concluent plus vite que prévu, ouvrant une nouvelle ère de mobilité.

La E40 à Heverlee est de nouveau ouverte à la circulation dans les deux sens vers 16 heures. Cette réouverture prématurée marque la fin d'une opération de travaux exceptionnelle menée sur l'infrastructure autoroutière. Les interventions nécessaires à la construction de la nouvelle passerelle cyclable ont été finalisées bien avant l'échéance initialement prévue par les organisateurs.

Calendrier des travaux et réouverture anticipée de l'axe E40

La voie rapide avait été strictement fermée depuis vendredi soir à 20 heures. Cette restriction s'étendait spécifiquement entre la sortie Haasrode, identifiée sous le numéro 23, et l'important nœud autoroutier Heverlee où l'E40 rencontre l'E314. La fermeture temporaire était indispensable pour permettre aux équipes techniques de finaliser les phases critiques de la construction de la nouvelle passerelle cyclable F29. Conformément au calendrier officiel publié précédemment, la circulation devait normalement reprendre uniquement le lundi matin à 2 heures du matin. Cependant, les progrès réalisés sur le terrain ont permis d'accélérer le processus de rétablissement de la circulation normale pour les automobilistes.

Also read Expulsion des occupants de l'ULB : fin de la crise et poursuites judiciaires

Les travaux techniques ont nécessité une intervention intensive durant tout le week-end. Les employés spécialisés ont consacré leurs efforts à la pose des dix derniers câbles en acier tubulaire de la structure suspendue. Ces éléments de fixation pèsent chacun plus de 900 kilogrammes. Leur installation sécurisée était une étape mécanique majeure pour garantir la stabilité future de l'ouvrage d'art. La rapidité d'exécution de cette opération lourde a directement permis l'ouverture anticipée de la chaussée principale pour le trafic automobile.

Déclarations officielles et avenir du projet de la fietsbrug F29

Marijn Struyf, en tant que porte-parole officiel de De Werkvennootschap, a confirmé publiquement la réussite de cette réouverture accélérée. Ses déclarations apportent une visibilité claire sur la fin de la phase d'urgence pour la circulation routière. Il est toutefois impératif de noter que la nouvelle passerelle cyclable ne sera pas accessible aux usagers de la route pour les deux-roues dans l'immédiat. La structure n'est pas encore jugée sûre ou complète pour une utilisation publique.

Advertisement

Marijn Struyf a précisé que la période de travaux intensifs entraînera désormais des interruptions hebdomadaires. Les interventions de week-end, sources de grandes perturbations, seront donc historiquement terminées. La finition de la passerelle cyclable continuera selon un planning standardisé. La livraison finale et l'ouverture effective aux cyclistes ne sont pas attendues avant plusieurs mois, soit dans un avenir proche mais non immédiat.

Conséquences immédiates et configuration de la circulation routière

À la suite de la levée de l'interdiction complète, trois voies de circulation distinctes sont de nouveau disponibles dans les deux sens de circulation. Cette capacité restored permet une fluidification notable du trafic sur cet axe stratégique. Cependant, les automobilistes doivent rester vigilants car des contraintes subsistent localement. Des travaux de finition au béton sont toujours en cours sur la base structurelle du grand mât supportant la passerelle.

Ces interventions sur la base ont nécessité l'occupation de la voie de gauche dans le sens menant vers Brussel. Les conducteurs empruntant cette direction doivent anticiper des ralentissements ou des changements de file. La configuration actuelle de la route impose donc une prudence accrue malgré la réouverture des voies principales.

Impact sur les accès secondaires et la mobilité locale E314

Les répercussions de ces travaux de génie civil s'étendent également aux accès secondaires de la zone. L'entrée de l'E314 vers la E40, dirigée vers Luik, reste plus courte que sa configuration habituelle. Cette réduction d'espace peut obliger certains véhicules à adapter leur trajectoire d'accès. La circulation doit s'effectuer avec une attention particulière aux marquages au sol temporaires.

Advertisement

De même, la sortie menant au parking de l'autoroute Heverlee-Zuid est affectée par une réduction de longueur. Ces aménagements temporaires visent à optimiser l'espace de travail pour les équipes sur site. Les usagers de la route sont invités à respecter les indications et à faire preuve de courtoisie dans ces zones de travail actives. La circulation générale reprend son cours normal sur l'axe principal, marquant une étape importante du projet d'infrastructure.