Reprise des centrales nucléaires : Engie et l'État belge n'ont pas encore conclu d'accord

Le gouvernement fédéral belge et Engie n'ont toujours pas trouvé d'accord sur la reprise des centrales nucléaires et se donnent un mois supplémentaire au maximum.

Le gouvernement fédéral belge et le groupe énergétique Engie n'ont toujours pas conclu d'accord sur la reprise des centrales nucléaires situées en Belgique. Le cabinet du premier ministre Bart De Wever ( N-VA) et Engie l'annoncent dans un communiqué commun, dans lequel les deux parties se donnent un mois supplémentaire au maximum pour finaliser les discussions.

Cette nouvelle échéance fait suite au report de la date limite fixée initialement au 1er octobre, puis au 4 novembre. Ces deux délais n'ont pas été respectés, ce qui signifie que les principales conditions de l'opération ne sont pas encore arrêtées.

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Reprise des centrales nucléaires : où en sont les négociations

Les négociations entre Engie et l'État belge n'ont pas abouti à un accord sur les conditions principales de la transaction. Selon le communiqué, les discussions menées au cours des derniers mois ont toutefois permis de réaliser des progrès et de mieux comprendre les intérêts de chacun.

Le texte précise que les parties ont tenu des entretiens approfondis pendant plusieurs mois. Ces échanges ont néanmoins laissé subsister des divergences importantes, notamment sur la valorisation de la transaction.

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Engie et le gouvernement fédéral expliquent vouloir prendre le temps nécessaire pour rapprocher leurs positions. Le communiqué ne détaille ni le montant de la valorisation contestée ni les points précis de désaccord.

Positions d'Engie et du gouvernement fédéral

Engie et le cabinet de Bart De Wever s'accordent sur un point : la complexité et l'ampleur de l'opération justifient un délai supplémentaire. Le communiqué cite explicitement les circonstances actuelles, la complexité de l'opération et son envergure comme raisons du report.

Les deux parties ne présentent pas de position opposée sur la volonté de poursuivre les discussions. Elles désignent en revanche la valorisation de la transaction comme le principal point de blocage restant.

Le communiqué ne précise pas quelles concessions Engie et le gouvernement fédéral seraient prêts à faire. Le désaccord porte donc sur la méthode d'évaluation, sans que le texte n'en précise les éléments chiffrés.

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Conséquences et prochaines étapes du dossier nucléaire

Le report de la décision signifie que la reprise des centrales nucléaires belges reste incertaine à court terme. Engie et l'État belge disposent au maximum d'un mois supplémentaire pour parvenir à un accord sur les conditions principales de l'opération.

Le communiqué ne mentionne pas de nouvelle date intermédiaire ni de procédure détaillée. La prochaine étape consistera donc à trouver un compromis sur la valorisation de la transaction avant la fin de ce délai supplémentaire.

Pour les citoyens, ce dossier touche à la production d'électricité et à l'avenir du parc nucléaire du pays. Le communiqué ne détaille toutefois pas d'impact direct pour les consommateurs à ce stade.