Reprise du travail chez bpost : Accord conclu après la grève, amélioration des conditions et gestion des arriérés

Un accord a été trouvé entre bpost et ses syndicats, permettant la reprise du travail ce vendredi après une grève qui a causé d'importants retards dans la distribution. Cet accord prévoit une fin de journée à 17h pour la majorité des services, des horaires fixes, le maintien du titularisation, la constitution d'un pool interne pour réduire la sous-traitance, et une augmentation des chèques-repas. Le plan de transformation sera mis en œuvre progressivement, avec une reconnaissance de son impact sur le personnel.

Le travail au sein de bpost devrait reprendre en principe dès ce vendredi, marquant ainsi le début d'une opération intensive visant à résorber l'important arriéré de colis et de courriers qui s'est accumulé durant le mouvement de grève .

Ce mouvement, initié de manière spontanée fin mars, a eu des répercussions particulièrement notables dans le sud du pays, perturbant significativement la distribution.

L'accord, fruit de plusieurs réunions de négociations marathon et de l'intervention de conciliateurs sociaux, établit que la majorité des services prendront fin aux alentours de 17 heures.

Cette mesure vise à offrir une meilleure prévisibilité aux employés quant à leurs horaires de fin de journée.

Parallèlement, il a été convenu de garantir des services complets sur une base hebdomadaire de cinq jours, avec des horaires de travail fixes.

L'engagement du maintien du titulariat a également été réaffirmé, apportant une sécurité accrue aux employés concernant leurs postes.

Dans un effort pour optimiser la gestion des ressources et réduire la dépendance à des prestataires externes, l'entreprise s'est engagée à constituer un pool interne.

Cette initiative devrait permettre de mieux gérer les pics d'activité et de renforcer la capacité interne.

Sur le plan financier, la valeur des chèques-repas bénéficiera d'une augmentation de deux euros, dans le cadre de l'actualisation de la convention collective de travail.

Cette revalorisation constitue une reconnaissance concrète des efforts consentis par les employés.

Concernant le plan de transformation de bpost, son déploiement s'effectuera de manière progressive.

L'entreprise reconnaît explicitement l'impact que les mesures de ce plan peuvent avoir sur le rythme de travail et la vie quotidienne des factrices, des facteurs, ainsi que de leurs responsables.

Cette reconnaissance témoigne d'une volonté d'accompagner au mieux les changements à venir et de prendre en compte le bien-être des équipes.

La finalité de cet accord est double : assurer la continuité des services postaux tout en apportant des améliorations tangibles aux conditions de travail du personnel.

La période de grève a mis en lumière l'importance cruciale du travail des employés de bpost pour le bon fonctionnement de l'économie et de la société.

La reprise des activités dans des conditions plus stables et équilibrées est donc une priorité partagée par toutes les parties prenantes.

Les défis logistiques liés à la reprise seront considérables, mais la volonté affichée de collaboration et d'amélioration devrait permettre de surmonter ces obstacles.

La communication transparente et continue sera essentielle pour maintenir la confiance et assurer le succès de la mise en œuvre des accords.

L'ensemble de ces dispositions vise à rétablir un climat de confiance et à garantir la pérennité des services essentiels que bpost assure à la population et aux entreprises





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bpost Grève Accord Conditions De Travail Distribution

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un drone de surveillance nouvelle génération pour la policeLa police s'équipe d'un drone de pointe capable de missions de jour comme de nuit. Doté de caméras thermiques et infrarouges, d'un haut-parleur et d'un spot, cet appareil peut localiser des personnes, surveiller des rassemblements et suivre des véhicules, y compris en lisant des plaques d'immatriculation à distance. Cet outil, plus rapide et moins coûteux qu'un hélicoptère, sera déployé sur plusieurs zones de police et pourra être partagé.

Read more »

Le saviez-vous ? Les deux plus grands maîtres de la langue française sont... Belges !Si vous ouvrez une grammaire pour trancher un accord épineux, il y a de fortes chances que vous consultiez l'œuvre de deux...

Read more »

Grève chez Bpost : Disparités régionales et négociations en cours pour un accord sur les horairesLa grève entamée fin mars chez Bpost continue d'impacter la distribution du courrier en Belgique, avec des disparités importantes entre les régions. Si la Wallonie est fortement touchée, Bruxelles et la Flandre connaissent une meilleure couverture. Le conflit, centré sur un plan de transformation jugé trop abrupt et de nouvelles exigences horaires, pousse à des négociations intensives. Des conciliateurs sociaux sont impliqués et une flexibilité de la direction sur les horaires est envisagée, bien qu'aucun accord ferme n'ait encore été trouvé.

Read more »

Trump dit qu'Israël et le Liban sont d'accord pour un cessez-le-feu de 10 joursDonald Trump a annoncé jeudi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président libanais Joseph Aoun...

Read more »

Accord de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, une percée diplomatique sous l'égide de TrumpDonald Trump annonce un accord de cessez-le-feu de dix jours entre le Liban et Israël, salué par les deux dirigeants. L'accord, qui devrait entrer en vigueur dans la soirée, marque une avancée diplomatique significative, bien que le Hezbollah ait conditionné son respect. Le président américain prévoit d'inviter les deux chefs d'État à la Maison Blanche.

Read more »

Accord à la Poste belge : un nouveau souffle pour le plan de transformationAprès des négociations tendues, la direction de bpost et les syndicats ont conclu un accord visant à moderniser l'entreprise tout en tenant compte du bien-être des employés. Les détails de la mise en œuvre progressive du plan de transformation, l'impact sur les conditions de travail et les compensations font partie des points clés de cette entente.

Read more »