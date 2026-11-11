République des Nations exige taxe sur superprofits pétroliers de 95 milliards de dollars

Le secrétaire‑général des Nations Unies réclame une taxe sur les superprofits pétroliers, estimant que les pollueurs doivent payer pour compenser les dégâts climatiques. La demande vise 95 billion dollars récoltés en un seul trimestre.

L'application d'une taxe sur les superprofits pétroliers a été établie comme priorité par le secrétaire‑général des Nations Unies, durant son discours d'ouverture de la réunion internationale à Genève le lundi 12 avril 2024. Il a précisé que les pollueurs devraient porter la responsabilité financière de la prise de dommages causés aux écosystèmes et aux populations vulnérables.

Superprofits pétroliers : 95 milliards de dollars en un trimestre

Le chef de l'ONU a souligné que les entreprises pétrolières ont accumulé 95 billion de dollars au cours du dernier trimestre, sans tenir compte des coûts externes liés aux émissions de gaz à effet de serre. Il a présenté ce montant comme l'enjeu principal à examiner lors du prochain sommet concluant l'accord de Paris.

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Il a rappelé que ce chiffre, qui dépasse largement les revenus des administrations publiques de nombreux pays, pourrait être réinvesti dans des programmes de transition énergétique, d'assistance aux pays en développement et de financement de projets de capture et séquestration du carbone.

Implications pour les gouvernements et les entreprises

Les gouvernements qui adhèrent à cette proposition seront appelés à mettre en place un mécanisme d'évaluation des bénéfices franchisés par les compagnies pétrolières. Cette évaluation devra prendre en compte les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que les pertes de biodiversité.

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Les différends d'interprétation de la définition de " superprofit " ont déjà commencé à émerger dans plusieurs pays du G7, certains estimant que le seuil serait trop élevé et qu'il favorise les pratiques de citation des coûts. L'ONU a appelé les États à collaborer pour établir des critères clairs et transparents afin d'éviter toute dissuasion ou arbitrage fiscal.

Réponse du secteur pétrolier

Les principales sociétés pétrolières, parmi elles ExxonMobil, Chevron et BP, ont exprimé leur réticence face à la taxe. Elles affirment que les marges de 95 billion de dollars sont essentielles à la recherche et au développement de technologies d'énergie propre, mais elles se disent ouvertes à des discussions sur une suivi progressif d'une échelle verte.

En revanche, le secteur des alternatives énergétiques a salué la proposition. Le CEO de l'association internationale de l'énergie renouvelable a déclaré que cela créait un levier financier et symbolique moral pour accélérer la transition mondiale.

Impact potentiel sur la lutte contre le changement climatique

Les experts comptent qu'un tel prélèvement pourrait générer un des revenus les plus importants jamais réalisés pour la lutte contre le changement climatique, ce qui contribuera à financer l'achèvement des projets d'infrastructure verte et à soutenir les populations les plus affectées par les catastrophes naturelles.

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La prochaine étape consistera en une série de réunions bilatérales entre les pays développés et les entités pétrolières, pour codefini les modalités d'application de la taxe. Le rapport devrait être publié d'ici le 31 juillet 2024, avant la sortie des conclusions du sommet mondial de la terre de la COP29.