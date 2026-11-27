Le projet Be.Share exploite la géothermie profonde sous le parc Maximilien pour décarboner le Quartier Nord. Un réseau de 5e génération offrant chaleur et froid.

Un réseau de chaleur et de froid de cinquième génération voit le jour sous le Parc Maximilien à Bruxelles. Cette infrastructure géothermique profonde vise à fournir une énergie locale et décarbonée aux bâtiments du Quartier Nord. Le projet, baptisé Be.Share, représente une avancée majeure dans la transition énergétique de la capitale belge.

Principe technique de la géothermie profonde

La technologie repose sur un principe simple mais efficace : extraire la chaleur stockée naturellement dans le sous-sol. À deux cents mètres de profondeur, la température reste stable toute l'année à douze degrés, que ce soit en été ou en hiver. Des puits sont forés pour permettre la circulation d'un liquide qui remonte les calories jusqu'à la surface. Des pompes à chaleur prennent ensuite le relais pour distribuer cette énergie. Chaque forage de cent mètres de profondeur est réalisé en deux jours seulement.

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Détails du réseau et bâtiments concernés

Le réseau Be.Share comprendra cent quatre sondes prévues dans le parc Maximilien. Avec sept cent quarante mètres de canalisations, il permettra une production d'environ un point un mégawatt de puissance. Cette capacité générera douze cents mégawattheures de chaleur et de froid par an. Les raccordements aux bâtiments emblématiques du Quartier Nord sont attendus en 2028. Le complexe ZIN, les tours Pole Star et North Light, ainsi que près de deux cents logements sociaux du Foyer Laekenois seront desservis.

Avantages écologiques et économiques

Ce système de cinquième génération possède une particularité notable : il permet aux bâtiments d'échanger leur énergie entre eux. Cette optimisation mutualise les ressources pour un rendement global supérieur. À terme, le projet devrait éviter l'émission d'environ quinze cents tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Bien que l'énergie géothermique ne soit pas nécessairement moins chère que le gaz aujourd'hui, elle devrait le devenir progressivement.

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Potentiel bruxellois et objectf 2050

La géothermie n'est pas la seule ressource disponible sous la capitale belge. Les réseaux d'assainissement, le canal et la chaleur fatale industrielle offrent d'autres opportunités. Un expert sur le chantier souligne que Bruxelles est assise sur un gisement d'énergie thermique inexploité. La Région bruxelloise s'est fixé l'objectif d'être entièrement décarbonée en 2050. Les experts estiment que le potentiel local est suffisant pour y contribuer significativement face aux fluctuations des prix du pétrole ou du gaz.

Impact sur le parc et le quotidien des visiteurs

Pour les promeneurs du parc Maximilien, aucune inquiétude n'est à envisager. Une fois les forages terminés, le parc sera entièrement réaménagé. Les visiteurs ne se douteront pas qu'ils se promènent au-dessus d'une centrale énergétique souterraine. Cette infrastructure discrète incarne la transformation silencieuse des infrastructures urbaines vers un modèle plus durable et résilient face aux crises énergétiques mondiales.