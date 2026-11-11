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Réseau de l'UZ Brussel restauré après panne informatique

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Réseau de l'UZ Brussel restauré après panne informatique
UZ Brussel · Intégrateur · Réseau Informatisé
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Le réseau informatique de l'hôpital UZ Brussel a été rétabli samedi après une panne majeure, évitant un risque d'atteinte à la sécurité des patients et à la continuité des soins.

Suite à une panne informatique qui a paralysé l'hôpital UZ Brussel, le réseau de l'établissement a été rétabli le samedi. Les services de sécurité numérique ont immédiatement réagi pour remettre en ligne les systèmes critiques, assurant ainsi la continuité des soins aux patients.

Causes de la panne et mécanisme de remise en service

L'incident a été déclenché par une défaillance dans la passerelle réseau principale, compromettant l'accès aux dossiers patients et aux équipements médicaux connectés. L'équipe informatique interne, en collaboration avec le fournisseur de services IT, a isolé le segment affecté et redémarré les serveurs centraux. Le processus de restauration a inclus la vérification de l'intégrité des bases de données et la mise à jour des configurations réseau.

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Réactions des parties prenantes

Le directeur de l'hôpital, M. Jean-Pierre De Smet, a déclaré que la situation avait été maîtrisée dans les 36 heures suivant l'incident et que la sécurité des patients restait la priorité absolue. Le responsable de la cybersécurité, Mme Sofia Laurent, a souligné l'importance d'une surveillance continue et d'un plan de contingence renforcé pour éviter des occurrences similaires.

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Conséquences pratiques et perspectives futures

Les patients dont les dossiers étaient temporanément inaccessibles ont été informés et les procédures ont été réestablishées progressivement sans interruption majeure des services. L'hôpital a prévu un audit complet de son infrastructure informatique ainsi qu'une mise à jour des protocoles de sauvegarde. En septembre, un plan de modernisation sera présenté au conseil d'administration pour renforcer la résilience du réseau. L'incident rappelle la nécessité de disposer de mécanismes de reprise après sinistre dans les établissements de santé de grande envergure.

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