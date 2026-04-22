Réseau glaçant de soumission chimique découvert en ligne : des millions de vues et des témoignages poignants

Une enquête révèle un réseau en ligne où des hommes partagent des récits de violences sexuelles, des images et des conseils sur la soumission chimique. Des millions de vues et des témoignages de victimes mettent en lumière l'ampleur du phénomène et la difficulté de le combattre.

Une nouvelle enquête révèle l'existence d'un réseau profondément inquiétant en ligne, centré sur la soumission chimique et le partage de violences sexuelles . Des individus s'échangent des récits détaillés d'agressions, publient des images choquantes, partagent des conseils sur l'utilisation de substances pour incapaciter leurs victimes et orientent vers des produits spécifiques à cette fin.

L'ampleur du phénomène dépasse largement les cas isolés, révélant une mécanique collective structurée autour de forums, de groupes de discussion cryptés et de plateformes en ligne dédiées. L'enquête met en lumière une communauté où la banalisation de la violence, la réduction de la culpabilité et l'encouragement à la récidive sont monnaie courante.

Au cœur de cette affaire se trouve un site web hébergeant plus de 20 000 vidéos montrant des femmes dans un état de vulnérabilité extrême – endormies, droguées ou inconscientes – subissant des agressions sexuelles. Cette plateforme a accumulé plus de 62 millions de vues en un seul mois, témoignant d'un intérêt macabre et d'une diffusion massive de contenus illégaux.

Une journaliste de CNN a infiltré un groupe de messagerie cryptée, obtenant ainsi un accès direct aux échanges entre les membres. Ces conversations révèlent des détails glaçants sur les doses de substances utilisées, les méthodes employées pour soumettre les victimes, les effets recherchés et même la manière de filmer les agressions. Les témoignages de victimes, comme Zoé, sont particulièrement poignants. Zoé a découvert l'étendue des crimes commis par son mari, aujourd'hui condamné à 11 ans de prison pour viol aggravé.

Elle ignore si des vidéos de son propre calvaire ont été diffusées en ligne. Son récit, où son agresseur détaille ses actes avec une froideur déconcertante, illustre la cruauté et la déshumanisation inhérentes à ce type de violence. Amanda, une autre victime, a également témoigné avoir été agressée sous sédation pendant cinq ans par son compagnon, mais s'est heurtée à l'incrédulité des autorités policières, soulignant les difficultés à prouver les violences commises sur des victimes inconscientes ou droguées.

Ce système fonctionne comme une véritable communauté en ligne, où les auteurs partagent non seulement leurs expériences et leurs méthodes, mais aussi des contenus illégaux. L'effet de groupe banalise les actes, diminue le sentiment de culpabilité et encourage la récidive. Certains individus ne se contentent pas d'échanger entre eux : ils diffusent, classent et monétisent ces contenus, transformant l'horreur en un marché lucratif.

Cette logique de consommation et de circulation d'images prolonge le crime bien au-delà de l'agression initiale, infligeant une double victimisation aux femmes. L'affaire rappelle le dossier Pelicot, un symbole de la lutte contre les violences sexuelles et la soumission chimique. Le courage de Gisèle Pelicot a permis de briser le silence et d'encourager d'autres victimes à témoigner.

Les responsables des plateformes concernées n'ont pas répondu aux demandes d'interview de la journaliste de CNN, laissant une question cruciale sans réponse : comment stopper la prolifération de ces espaces numériques où se transmettent des modes opératoires criminels, où les preuves circulent librement et où les victimes ignorent souvent que leur calvaire a été filmé et partagé ? Il est essentiel de rappeler que le viol est un crime grave, puni par la loi.

En Belgique, l'article 375 du code pénal définit le viol et prévoit des peines de prison allant de 5 à 10 ans, pouvant être aggravées en fonction des circonstances





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