Réseau international de « rape academy » démasqué par une enquête de CNN

Une enquête de CNN révèle un réseau international où des hommes échangent des conseils pour droguer et agresser sexuellement leurs partenaires, opérant via un groupe Telegram et un site pornographique controversé. Des arrestations ont déjà eu lieu, et des témoignages poignants mettent en lumière l'horreur vécue par les victimes.

Une enquête approfondie menée par CNN a révélé l'existence d'un réseau international alarmant, surnommé une « académie du viol », où des individus partagent des informations et des conseils sur la manière de droguer et d'agresser sexuellement leurs partenaires.

Ce réseau, opérant principalement via un groupe Telegram baptisé « Zzz », est un espace où certains membres se vantent ouvertement de leurs actes répréhensibles, tandis que d'autres paient pour assister en direct à ces abus, moyennant une somme d'environ 20 dollars en cryptomonnaies. L'enquête a pris racine suite à des préoccupations soulevées par Motherless, un site pornographique qui se présente comme une plateforme sans contraintes morales.

Bien qu'une partie de son contenu puisse être considérée comme légale, une proportion significative de vidéos amateurs soulève de sérieuses questions quant au consentement des personnes filmées, permettant ainsi à des contenus potentiellement criminels de se dissimuler au sein d'une offre plus large. L'analyse des vidéos disponibles sur Motherless a mis en évidence une catégorie particulièrement troublante, intitulée « Sommeil ». Cette section regorge de milliers de vidéos montrant des femmes dans un état d'inconscience, subissant des actes sexuels.

Les agresseurs, dans une démonstration macabre, vont parfois jusqu'à soulever les paupières de leurs victimes pour prouver leur incapacité à consentir. L'infiltration du groupe Telegram « Zzz » par CNN a permis de révéler des détails encore plus choquants. Les membres partagent activement des informations sur les substances à utiliser, les dosages appropriés et même des méthodes pour dissimuler l'administration de ces drogues. Certains individus vont jusqu'à vendre ces produits illicites directement sur la plateforme.

Cette activité criminelle a conduit à l'arrestation d'un suspect en Pologne, identifié comme Piotr, qui risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans. L'ampleur de ce réseau et la facilité avec laquelle il opère en ligne soulignent la nécessité urgente de renforcer la surveillance et la répression de ces activités. La banalisation de la violence sexuelle et le manque de respect pour l'intégrité physique et psychologique des victimes sont des aspects particulièrement préoccupants de cette affaire.

Le témoignage poignant de Zoe Watts, une jeune femme qui a découvert en 2018 que son mari la droguait et la violait pendant des années, illustre la réalité brutale de ces abus. Elle a confié : « La personne qui est allongée à côté de nous dans le lit, nous lui faisons aveuglément confiance ». Son mari a avoué avoir ajouté des somnifères destinés à leur fils dans son thé, puis l'avoir attachée et agressée sexuellement.

Le procès qui a suivi, long de quatre ans, a eu un impact profond sur sa famille. Elle a été confrontée à l'incompréhension et à la minimisation de ses souffrances par certaines personnes, qui considéraient que, étant donné qu'il s'agissait de son mari, la gravité des faits était moindre.

Aujourd'hui, son ex-partenaire purge une peine de 11 ans de prison, mais Zoe Watts continue de lutter contre la honte et la culpabilité, se demandant pourquoi elle n'a pas vu les signes avant. L'affaire met en lumière la complexité des dynamiques de pouvoir au sein des relations intimes et la difficulté pour les victimes de dénoncer les abus.

Le site Motherless, quant à lui, enregistre plus de 62 millions de visionnages mensuels et héberge plus de 20 000 vidéos, ce qui témoigne de sa popularité et de la nécessité d'une intervention rapide pour protéger les victimes potentielles et lutter contre la propagation de contenus illégaux et dangereux. Il est impératif que les plateformes en ligne assument leur responsabilité dans la lutte contre la violence sexuelle et mettent en place des mesures efficaces pour identifier et supprimer les contenus abusifs





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