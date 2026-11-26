Stéphane Moreau, Gil Simon et l'intercommunale RESA sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour corruption et faux. Focus sur cette affaire majeure en Belgique.

Stéphane Moreau, Gil Simon et l'intercommunale RESA figurent parmi les sept personnes physiques ou morales renvoyées devant le tribunal correctionnel. Cette procédure concerne les marchés publics de gestion de créances de l'opérateur gantois à Liège, dont les racines remontent à 2018.

L'affaire, surnommée communément " l'affaire des huissiers ", vise à restructurer les contrats de recouvrement de dettes signés par le gestionnaire de réseau de gaz et d'électricité. La gravité des accusations implique des chefs d'inculpation sérieux qui pourraient avoir des conséquences juridiques durables pour tous les acteurs visés.

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Accusations de corruption et faux

Gaspard Grosjean, rédacteur en chef adjoint de Sudinfo, a confirmé la nature des faits reprochés lors d'une intervention sur RTL info. Il cite spécifiquement la corruption, les faux et l'usage de faux, ainsi que l'entrave à la liberté des enchères. Selon lui, ces personnes risquent très lourdement.

La presse qualifie cet événement de séisme pour une région déjà habituée aux scandales politico-judiciaires. La procédure actuelle marque une étape cruciale dans le suivi de cette enquête qui a mobilisé les autorités belges depuis plusieurs années.

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Les acteurs principaux du dossier

Parmi les mis en examen, on retrouve Gil Simon en sa qualité de directeur général de RESA. L'intercommunale elle-même est également concernée par cette action en justice. Stéphane Moreau, l'ancien patron de Nethys, figure également sur la liste des personnes mises en cause par le parquet.

Paul Tintin, huissier de justice, est également visé par cette procédure. Il fait partie des sept entités ou individus qui devront répondre de leurs actes devant la juridiction compétente. Ces accusations relèvent de délits graves nécessitant une instruction approfondie.

Recours possibles et présomption d'innocence

La décision du juge d'instruction ouvre la voie à des recours devant la chambre des mises en accusation. Cette instance supérieure peut encore modifier le cours de l'instruction ou confirmer le renvoi devant le tribunal correctionnel. Tous les concernés restent présumés innocents.

Des avocats vont probablement défendre les intérêts de ces parties prenantes. La procédure judiciaire va s'engager dans une phase plus active avec la préparation des audiences et l'examen des preuves rapportées par les enquêteurs.

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Impact sur le tissu économique local

Ce dossier touche directement au cœur de la gestion des services publics locaux à Liège. Les marchés publics de recouvrement de créances impliquent des enjeux financiers importants pour l'intercommunale et ses usagers.

La transparence et la légalité des procédures d'appel d'offres sont scrutées de près. Toute irrégularité pourrait remettre en question la confiance des citoyens dans les institutions locales. Les prochaines étapes détermineront l'avenir des contrats signés il y a plus de cinq ans.

Conséquences juridiques attendues

Si les accusations se confirment, les peines encourues pourraient être sévères. La corruption et les faux sont des délits passibles de sanctions pénales importantes. Chaque mis en examen devra faire face à des preuves solides lors du procès.

L'affaire continue de faire débat dans l'opinion publique belge. Les médias locaux suivent de près les développements de cette enquête. La suite judiciaire déterminera la responsabilité effective de chacun des acteurs cités.