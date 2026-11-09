Tim Boury conserve sa place de meilleur restaurateur de Belgique avec 19 points sur 20 dans le guide Gault&Millau. Décryptage de la stratégie behind this top ranking.

Le restaurant Boury, situé à Roeselare, conserve incontestablement sa position d'excellence dans le paysage gastronomique national. En tant qu'établissement unique au pays, il a obtenu la note exceptionnelle de 19 sur 20 dans la toute nouvelle édition du guide Gault&Millau. Cette distinction confirme sa maîtrise continue des standards culinaires les plus élevés. Le chef Tim Boury et son épouse Inge Waeles ont réussi à maintenir ce niveau de performance supérieur année après année. Leur approche repose sur une rénovation constante et le maintien d'une équipe haute performance.

Précision du classement et scores 2024

Les inspecteurs de la réputation Gault&Millau ont parcouru l'ensemble du territoire national pour évaluer la qualité des prestations. Leurs évaluations portant sur le goût, l'atmosphère et l'accueil sont désormais consolidées dans un nouveau fascicule. Cette édition recense au total 1.311 adresses différentes à travers le pays. Le catalogue inclut 132 nouveaux établissements et 160 restaurants ayant progressé dans le classement. L'établissement de Tim Boury domine toujours les listes depuis plusieurs années consécutives. Il obtient une fois de plus le titre de meilleur restaurant du pays avec sa note dominante.

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Stratégie de rénovation continue

Tim Boury décrit cette reconnaissance comme un sentiment spécial nécessitant une validation constante. Il souligne que l'équipe a travaillé intensément tout au long de l'année écoulée. Ce dur labeur a permis de préserver un niveau d'exigence rigoureux et soutenu. La note élevée offre une confirmation tangible et une profonde satisfaction professionnelle. L'année précédente, le chef devait partager le podium avec L'Air du Temps à Lirnu. Ce dernier établie dans la province de Namur, a reculé d'une position cette saison. L'établissement namurois se retrouve à une seconde place partagée avec d'autres maisons prestigieuses. Sir Kwinten à Lennik et The Jane d'Antwerpen, dirigée par Nick Bril, obtiennent également 18,5 points. Le restaurant Zilte, toujours installé dans la même ville, partage cette même valeur de 18,5 sur 20.

Pression psychologique et identité unique

Comme dans le monde du sport professionnel, il est extrêmement difficile de rester au sommet de la hiérarchie. Obtenir un score de 19 génère une pression constante pour维持 ce niveau supérieur. Tim Boury insiste sur la nécessité de se renouveler perpétuellement pour exceller. L'équipe doit être maintenue en état d'alerte permanent pour améliorer les processus. Le personnel travaille en continu sur les détails techniques et les nouvelles idées créatives. L'objectif principal est d'offrir une expérience sensorielle plus riche aux convives. Chaque plat doit surpasser le précédent en termes de qualité et d'exécution. Jan Scheidtweiler, critique culinaire pour De Tijd et Sabato Magazine, valide cette approche. Il remarque l'utilisation systématique d'ingrédients de qualité très supérieure. La créativité du chef et sa personnalité jouent un rôle déterminant dans le jugement.

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Institution de formation et avenir stratégique

Jan Scheidtweiler est impressionné par cette réussite répétée qui défie les statistiques habituelles. Le guide Gault&Millau n'attribue généralement jamais la note maximale de 20 en pratique. La note de 19 obtenue par Boury représente donc une performance exceptionnelle et isolée. Cela s'explique probablement par un système de gestion du personnel particulièrement bien pensé. Tim Boury a fondé son propre institut de formation pour accueillir des stagiaires internationaux. Il peut ensuite les intégrer à son équipe si leur profil correspond à ses attentes. Trouver du personnel qualifié dans la gastronomie de haute précision est un défi majeur. Ce dispositif interne résout efficacement ce problème de recrutement structurel critique.

Objectifs futurs et maintien de l'équipe

Tim Boury regrette sincèrement que L'Air du Temps ne maintienne plus sa note de 19 points. Cette situation est désagréable à vivre pour toute la communauté des chefs restreinte. Le métier développe un ego professionnel sensible aux changements de classement annuels. La chute du classement affecte directement l'environnement immédiat et les collègues rivaux. L'équipe se concentre désormais exclusivement sur l'amélioration continue de leurs prestations. Le but premier reste la conservation du niveau d'excellence déjà acquis et démontré. Il s'agit de garantir la satisfaction totale et durable de chaque client fidèle. Après une visite, les convives doivent repartir avec un sentiment de plénitude complet. Le maintien de la cohésion interne de l'équipe constitue une priorité absolue à moyen terme. Tim Boury esquisse un rêve futur d'atteindre une note hypothétique de 19,5 points. Cette ambition ne nécessite cependant pas une concrétisation urgente pour l'année prochaine. Le rire du chef dénote une perspective sereine malgré les ambitions démesurées.