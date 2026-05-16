Restaurant in Groot-Bijgaarden betaalt taxiritten terug voor klanten die geen alcohol drinken

Een restaurant in Groot-Bijgaarden probeert extra klanten te lokken door hun taxirit naar huis terug te betalen. Op die manier hoeft niemand bob te zijn. Bertrand Vandenplas, chef van restaurant L'Arfineo, vertelt dat klanten steeds minder alcohol drinken bij het eten. Om gezondheidsredenen en om geld uit te sparen. Maar als ze dat doen uit schrik voor politiecontroles, hebben zij een oplossing. Ze betaalden voor het eerst taxiritten terug met de eindejaarsfeesten en met Valentijn. Dat werd erg geapprecieerd. Ze stellen wel enkele voorwaarden. Ben je met 2? Dan betalen we de helft van de taxirit. Bij groepen van 4 tot 8 personen betalen we de volledige rit terug. Ze verwachten ook dat klanten een 3-gangenmenu nemen met minstens 2 glazen wijn en 1 aperitief.

"Klanten drinken steeds minder alcohol bij het eten. Om gezondheidsredenen en om geld uit te sparen. Maar als ze dat doen uit schrik voor politiecontroles, hebben wij een oplossing", vertelt Bertrand Vandenplas van restaurant L'Arfineo.

"We betaalden voor het eerst taxiritten terug met de eindejaarsfeesten en met Valentijn. Dat werd erg geapprecieerd. Zeker bij een romantisch diner met 2 is het vervelend dat iemand bob moet zijn. Maar voortaan doen we het heel het jaar door", zegt Bertrand Vandenplas, chef van restaurant L'Arfineo.

"We stellen wel enkele voorwaarden. Ben je met 2? Dan betalen we de helft van de taxirit. Bij groepen van 4 tot 8 personen betalen we de volledige rit terug.

We verwachten ook dat klanten een 3-gangenmenu nemen met minstens 2 glazen wijn en 1 aperitief.

"We moeten daar niet flauw over doen. We doen dit uit commerciële overwegingen. We willen de drempel om op restaurant te gaan zoveel mogelijk wegnemen. Taxi's zijn duur in ons land, dus willen we een geste doen voor onze klanten, zonder dat we er onze broek aan scheuren.

We werken daarvoor met Uber. Al is het natuurlijk zo dat de klanten eerst wel nog tot bij ons moeten geraken. De heenrit betalen we niet. Maar ze kunnen zich natuurlijk laten afzetten door familie of ze laten hun auto staan tot de volgende dag.

Toch is het gebrek aan parkeergelegenheid net een extra reden om met de taxi te komen. We mogen gebruikmaken van een parking op 100 meter van het restaurant. Maar mochten we ooit verhuizen, dan zou het liggen aan de weinige parkeerplaatsen in de buurt. We horen toch vaak van klanten dat ze met stress zitten aan tafel.

'Oei, heb ik met een aperitief en een glas wijn al niet te veel gedronken? ' Of er is discussie wie deze keer bob zal zijn. Die drempel om op restaurant te gaan willen we wegnemen. En zo zijn ze zeker dat ze veilig thuis worden afgezet.





