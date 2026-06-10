Restauration de la façade du palais de justice de Bruxelles : les échafaudages disparaissent après 42 ans

Après plus de 42 ans de présence, les échafaudages qui masquaient la façade principale du palais de justice de Bruxelles sont en cours de démontage. La restauration progressive du monument, dont les travaux doivent s'achever en 2030 pour un budget de 128 millions d'euros, redonne à l'édifice son aspect originel. Les habitants découvrent avec étonnement une architecture longtemps cachée, tandis que les pierres de la façade avant ont été nettoyées et réparées.

La façade principale du palais de justice de Bruxelles, côté place Poelaert, retrouve enfin sa superbe après plus de quatre décennies passées sous les échafaudages .

Les Bruxellois peuvent désormais découvrir un monument restauré et nettoyé, une vue que beaucoup n'avaient jamais vue auparavant. Les travaux de restauration se poursuivent toutefois jusqu'en 2030 pour l'ensemble du bâtiment. Depuis le début des années 1980, la façade était masquée par une structure métallique devenue presque aussi célèbre que le monument lui-même. Cette situation avait donné lieu à l'une des meilleures histoires belges de l'histoire récente.

Les échafaudages ont d'abord nécessité des travaux de réparation avant que ceux du bâtiment proprement dit ne puissent être entrepris, comme l'expliquait autrefois Benoît De Jemeppe, ancien conseiller à la Cour de cassation. La restauration de la façade avant devrait être achevée d'ici la fin de l'été, tandis que le chantier global représente un investissement de 128 millions d'euros. La disparition complète des échafaudages est attendue pour 2030.

Vanessa Matz, ministre fédérale en charge de la Régie des bâtiments, souligne que les travaux ont été réalisés pierre par pierre, avec une production locale notamment grâce à la carrière de Soignies qui fournit la pierre bleue du palais. Après des décennies d'attente, le palais de justice de Bruxelles retrouve progressivement son éclat d'origine, offrant aux habitants et aux visiteurs un visage longtemps resté caché





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