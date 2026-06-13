Rétablissement électrique de la centrale de Zaporijia, nouvelles législations linguistiques et escalade militaire en Ukraine

La centrale nucléaire de Zaporijia retrouve l'électricité après trois jours d'interruption, l'Ukraine retire le statut protégé du russe et les bases militaires russes se multiplient près des frontières de l'OTAN, tandis que les frappes ukrainiennes atteignent des cibles stratégiques en Russie.

La centrale nucléaire de Zaporijia , occupée par les forces russes dans le sud‑Est de l' Ukraine , a de nouveau retrouvé son alimentation électrique après trois jours d'interruption causée par une panne sur le réseau régional.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a confirmé que le rétablissement est intervenu suite à des réparations effectuées sur une conduite d'alimentation d'urgence. Ces travaux ont pu être menés grâce à un cesse‑le‑feu local, annoncé par le contrôleur de la sécurité nucléaire sur le réseau social X. Pendant la coupure, la centrale a dû basculer sur des générateurs diesel de secours afin de garantir le refroidissement des réacteurs, évitant ainsi tout risque de surchauffe.

Il s'agit du dix‑neuvième incident de ce type depuis le début de l'invasion russe, mais cette fois‑ci la durée de l'interruption a été parmi les plus longues enregistrées. Parallèlement aux tensions énergétiques, la scène diplomatique reste très active. Le président américain Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky sont attendus mardi à la réunion de travail du G7 qui se tient à Évian‑les‑Bains, en France.

A ce jour, aucune rencontre bilatérale officielle n'est prévue entre les deux chefs d'État, selon un haut fonctionnaire américain, mais Trump doit tout de même tenir un entretien privé avec le président français Emmanuel Macron lors de son passage en France. Le programme de Trump se poursuit ensuite avec des rencontres programmées avec les dirigeants du Qatar, des Émirats arabes unis, de l'Égypte et de l'Inde les mercredi et jeudi suivants.

Sur le plan national, le président ukrainien Zelensky a signé une nouvelle loi qui retire le statut de protection de la langue russe dans le pays. Cette décision, présentée comme un moyen de protéger l'espace linguistique ukrainien et de respecter les engagements européens, met fin à la reconnaissance accordée au russe par le Pacte européen relatif aux langues régionales ou minoritaires, ratifié auparavant par l'Ukraine.

La loi ne rend pas la langue russe illégale, mais supprime l'obligation de l'État de proposer des services publics ou un enseignement en russe. Avant le conflit, environ un tiers de la population ukrainienne - principalement dans l'Est et le Sud - utilisait le russe comme langue principale.

Dans le même temps, les ambassadeurs des États membres de l'Union européenne ont donné leur accord pour l'ouverture du premier cluster de négociation destiné à l'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'UE. Les deux clusters seront officiellement inaugurés lundi lors de deux conférences d'adhésion, marquant une étape importante dans le processus d'élargissement européen. L'évolution du conflit se reflète également dans le domaine technologique.

Selon le journaliste Arnaud De Decker, les drones à décollage et atterrissage vertical (FPV) ont évolué en quatre ans d'un simple loisir à une arme de type kamikaze, transformant profondément les tactiques de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cette mutation technologique se double d'une expansion rapide des bases militaires russes le long des frontières avec les pays de l'OTAN - Finlande, Norvège, États baltes et Pologne - comme le montrent des analyses d'images aériennes réalisées par les chaînes publiques scandinaves DR, SVT et NRK.

Les experts militaires estiment que Moscou se prépare à stationner des dizaines de milliers de soldats supplémentaires près de la frontière, une dynamique qui, selon les responsables de la sécurité européenne, pourrait accentuer les risques d'un conflit à grande échelle une fois les hostilités en Ukraine terminées. Du côté de l'Ukraine, plusieurs attaques ont visé des installations clés dans la ville portuaire occupée de Mourmansk, réduisant considérablement la capacité logistique du port pour les forces russes.

De plus, des frappes nocturnes ont été lancées depuis le territoire ukrainien contre des cibles profondes en Russie. Le président Zelensky a annoncé que cinq missiles de croisière à longue portée avaient été tirés, touchant notamment l'usine VNIIR‑Progress à Cheboksary, à près de 900 kilomètres de la ligne de front, où seraient produits des composants pour les drones et missiles russes. Les autorités russes confirment les dégâts subis, même si les informations détaillées restent limitées.

Des drones ukrainiens ont également visé une raffinerie de pétrole dans la région de Samara, entraînant des blessures parmi le personnel et des dommages à plusieurs sites industriels, selon le gouverneur russe local. Ces développements soulignent la complexité croissante du conflit, mêlant enjeux énergétiques, diplomatiques, linguistiques et militaires, tout en mettant en lumière les défis de sécurité auxquels l'Europe doit faire face dans les mois à venir





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