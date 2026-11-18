Alerte sur un possible retard des subsides RIS aux CPAS. Le gouvernement explique une tension temporaire liée à la réforme chômage et promet un décaissement rapide.

Les Centres Publics d'Action Sociale ( CPAS) ont officiellement reçu un avertissement concernant un éventuel décalage de deux mois dans l'attribution des subsides fédéraux nécessaires au financement du revenu d'intégration sociale (RIS). Cette annonce intervient alors que la pression sur ces institutions augmente considérablement depuis l'instauration d'une limitation dans le temps des allocations de chômage, un dispositif qui pousse un nombre croissant de bénéficiaires exclus vers les services sociaux locaux pour y trouver une aide d'urgence.

Insuffisance des moyens pour les paiements de novembre

Jonida Shaljani, présidente du CPAS de Huy, a exprimé son inquiétude face à cette situation en déclarant que l'on ne cesse de charger la barque des travailleurs sociaux et des institutions. Son administration a informé les CPAS par mesure de précaution d'un risque potentiel de retard de paiement, précisant que les moyens financiers disponibles se révèlent effectivement insuffisants pour les échéances prévues en novembre. Cette tension budgétaire est une conséquence directe et immédiate de l'afflux de nouveaux usagers vers le système d'aide sociale.

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Positions de l'opposition et du gouvernement

L'inquiétude exprimée par certaines institutions, particulièrement en Wallonie et à Bruxelles, a été relayée au parlement par l'opposition composée du Parti Socialiste (PS), du Parti du Travail de Belgique (PTB) et d'Ecolo-Groen. En réaction à ces critiques, le gouvernement a affirmé qu'il ne passait pas une semaine sans que l'opposition de gauche ne dénonce des déclarations alarmistes à l'encontre des CPAS et des travailleurs sociaux. Le ministre concerné a soutenu que cette démarche démontrait que l'exécutif prenait ses engagements au sérieux vis-à-vis des pouvoirs locaux, malgré les contraintes actuelles.

Ajustement budgétaire 2026 et perspectives financières

La situation devrait rapidement rentrer dans l'ordre grâce à l'examen en cours par la Chambre de l'ajustement budgétaire 2026. Ce projet de loi prévoit d'ajouter 210 millions d'euros supplémentaires aux 300 millions d'euros initialement prévus dans le budget, une somme dédiée spécifiquement pour permettre aux CPAS de payer correctement les revenus d'intégration. Ce mécanisme financier constitue la garantie principale pour résoudre la crise de trésorerie temporaire et assurer la continuité du service public d'aide sociale pour les citoyens les plus vulnérables.

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Disparités géographiques et critiques sur la réforme

Des écarts géographiques significatifs ont été observés dans la répartition des compensations financières, avec 53% des fonds qui vont vers la Wallonie, 29% vers Bruxelles et seulement 18% vers la Flandre. En attendant la résolution du problème, les critiques ont fusé concernant la manière dont le gouvernement avait anticipé les conséquences de la réforme du chômage. Ces critiques émanent non seulement de l'opposition politique mais aussi de certains membres de la majorité parlementaire qui s'interrogent sur la préparation de cette transition sociale majeure.

Calendrier précis des versements et garanties

Un retard de quelques jours voire de deux semaines pourrait survenir, mais cela n'arrivera que si les moyens ne sont pas disponibles d'ici la fin du mois de novembre. Cette précision temporelle est cruciale pour les CPAS qui doivent gérer leurs propres flux de trésorerie et répondre aux besoins urgents de leurs usagers. Le gouvernement maintient que toute solution de secours sera activée en temps utile pour éviter tout impact durable sur le versement des allocations aux personnes en situation d'exclusion sociale.