Retard de livraison de la carte Mobib Pro de la STIB : un abonné demande réparation

David, un Bruxellois, attend depuis deux semaines sa carte Mobib Pro et son abonnement STIB. Le retard de livraison lui fait perdre de l'argent, et il s'interroge sur les modalités de remboursement.

La patience de David, un résident de Molenbeek, est mise à rude épreuve. Cela fait maintenant deux semaines qu'il attend sa carte Mobib Pro , indispensable pour bénéficier de son abonnement mensuel auprès de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles ( STIB ). Son témoignage, recueilli via la plateforme Alertez-nous, met en lumière les désagréments causés par ces retards de livraison qui vont bien au-delà de la simple attente.

Pour David, le problème majeur réside dans le préjudice financier qu'il subit quotidiennement. Il a réglé la somme de 6 euros pour l'obtention de la carte, à laquelle s'ajoute le coût de son abonnement d'un mois, s'élevant à 56 euros, soit un total de 62 euros déboursés. Cet abonnement, dont la période de validité a débuté le 6 avril 2026 pour se conclure le 5 mai, est en grande partie inexploitable. À l'heure actuelle, David a déjà vu s'écouler près de dix jours de son abonnement sans pouvoir en tirer le moindre bénéfice. Il exprime son incompréhension face à cette situation : « J’ai déjà perdu quasi deux semaines. Qui va me rembourser ? » Son inquiétude est d'autant plus légitime que sa demande, effectuée en ligne sur le site de la STIB, remonte au 27 mars, laissant présager un délai de traitement anormalement long. Face à cette situation, la STIB recommande à David de contacter directement son service clientèle afin d'expliquer sa situation personnelle. Selon Cindy Arents, porte-parole de l'entreprise, chaque dossier est traité individuellement, excluant ainsi un remboursement automatique. La décision dépendra des échanges avec le service client et des circonstances spécifiques à chaque situation. La porte-parole a également souligné que la STIB ne pouvait être tenue responsable des perturbations occasionnées par la récente grève des services postaux, une cause potentielle du retard de livraison. Elle précise par ailleurs que les clients se trouvant dans une situation similaire peuvent se rendre sans délai à un guichet de la STIB afin de demander un duplicata de leur carte Mobib et l'obtenir immédiatement. Cette solution alternative, bien que pertinente, ne résout pas pour autant le problème du préjudice financier déjà subi par David, qui continue de s'accumuler chaque jour. En plus du coût de son abonnement désormais perdu, il est contraint de régler ses trajets individuels en utilisant sa carte bancaire, dans l'espoir, désormais teinté d'impatience, que sa nouvelle carte Mobib Pro finisse par lui parvenir. L'annonce récente d'un accord trouvé entre la direction de Bpost et les syndicats offre cependant une lueur d'espoir, laissant David espérer une résolution rapide de ses désagréments et la fin de son préjudice financier. Ce cas met en lumière les défis logistiques et les impacts directs sur le quotidien des usagers lorsque les services de livraison connaissent des perturbations majeures. L'attente d'une carte de transport, bien que semblant anodine, peut se transformer en une source de stress et de dépenses imprévues pour ceux qui dépendent des transports en commun pour leurs déplacements quotidiens. La réponse de la STIB, encourageant la prise de contact individuelle, souligne la complexité de la gestion des réclamations liées à des événements externes comme les grèves postales. Il est essentiel pour les usagers de connaître leurs droits et les procédures à suivre en cas de problème. Dans ce contexte, la possibilité de se rendre en guichet pour obtenir une carte Mobib directement est une information précieuse qui aurait pu être communiquée plus largement ou plus tôt pour limiter les conséquences de ces retards. L'espoir réside désormais dans la rapidité avec laquelle les services postaux retrouveront un fonctionnement normal, permettant ainsi à David et à d'autres usagers dans la même situation de bénéficier pleinement de leurs abonnements achetés et de retrouver une sérénité dans leurs déplacements





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