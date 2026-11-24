Kevin De Bruyne affronte son ancien club Manchester City lors de la 5e journée de Ligue des Champions, tandis que Jérémy Doku reste sur le banc des Verts.

Le Diable Rouge, Kevin De Bruyne, revient au Etihad Stadium pour la première fois depuis son départ, marquant un moment charnière de la cinquième journée de la Ligue des Champions. Ce mardi, le tenant du titre, Manchester City, accueille le SSC Naples, offrant au milieu de terrain belge l'opportunité de retrouver le terrain qui a fait sa gloire. Alors que De Bruyne dispute cette rencontre en tant que joueur de Naples, l'atmosphère à Manchester s'apprête à être particulière, mêlant nostalgie et compétition intense.

Un bilan historique chez les Cityzens

KDB affronte son ancien club après avoir porté le maillot des Cityzens pendant dix années consécutives, entre 2015 et 2025. Au cours de cette période exceptionnelle, il a aligné 422 matchs officiels, inscrivant 108 buts et délivrant 177 passes décisives, des chiffres témoignant de son impact durable. Sur le plan collectif, il a contribué à remporter six championnats d'Angleterre, trois Coupes d'Angleterre, cinq Coupes de la Ligue anglaise et une Ligue des Champions lors de la saison historique du triplé en 2022-2023.

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Sa carrière à Manchester prend fin cette année après un carton rouge infligé par Giovanni Di Lorenzo lors des retrouvailles écourtées de la saison dernière. À trente-cinq ans, De Bruyne espère désormais démontrer sa valeur avec le club napolitain face à l'équipe qu'il a dirigée pendant une décennie, tentant d'écrire une nouvelle page de son palmarès européen.

Jérémy Doku sur le banc des Verts

Le choix tactique d'Enzo Maresca place Jérémy Doku sur le banc des remplaçants pour cette soirée, signifiant que le joueur de Naples ne prendra pas part à la première période contre son ancien coéquipier. Kevin De Bruyne, de son côté, est titularisé en face, ce qui permet aux deux Belges de se retrouver en tant qu'adversaires directs pour la première fois dans ce contexte. Doku, qui évolue toujours aux côtés de De Bruyne en équipe nationale belge, a tenu à saluer la qualité de son ancien partenaire lors de la conférence de presse de lundi.

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" Je n'ai pas besoin de dire à quel point c'est un joueur spécial, encore aujourd'hui ", a déclaré Jérémy Doku, soulignant la synergie constante entre eux. Il a ajouté : " J'ai joué avec lui à City, et je joue toujours avec lui en équipe nationale. C'est toujours un plaisir de jouer à ses côtés. Il voit des occasions pour les autres, et sa qualité est incroyable. Nous serons tous heureux de le voir demain. " Cette déclaration met en lumière le respect profond et la connexion sportive qui unissent les deux internationaux belges.

L'admiration de l'entraîneur mancunien

Enzo Maresca, l'entraîneur actuel de Manchester City, a exprimé une admiration sans faille pour De Bruyne, rappelant sa propre expérience passée sous les ordres de Pep Guardiola lorsque ce dernier était entraîneur adjoint. Selon le coach belge, De Bruyne " est un des meilleurs, pas seulement sur le plan personnel mais aussi dans l'histoire du club. " Maresca a souligné que Kevin avait été un joueur important et fantastique qui a joué un rôle actif dans chaque titre remporté par l'équipe durante son mandat.

Les supporters de Manchester City ont également préparé un accueil spécifique pour leur ancien héros. " Oh Kevin De Bruyne ! " est un des chants scandés par les fidèles du club en début de match, témoignant de la reconnaissance immense que la base sociale voue à son ancien meneur de jeu. Cette émotion contraste avec la rigueur sportive de la compétition, créant un contexte unique pour cette rencontre européenne.

Impacts concrets et suite de la compétition

Le déplacement de Naples à l'Etihad Stadium constitue un test crucial pour les deux formations dans leur quête de qualification pour les phases suivantes de la Ligue des Champions. Pour Naples, cette victoire serait un gage de sérieux face à un Manchester City cherchant à consolider sa position de leader ou de prétendant au titre. Pour De Bruyne, c'est l'occasion de prouver qu'il reste au sommet de son art malgré les changements d'adversaires et de contextes.

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Les observateurs suivront de près si Enzo Maresca fait appel à Jérémy Doku en seconde période pour contrer l'expérience de De Bruyne. La dynamique de cette rencontre pourrait influencer la suite de la saison pour les deux clubs, avec des enjeux majeurs sur le plan sportif et financier. Le résultat de ce match fournira des indicateurs clairs sur la capacité des équipes à s'adapter aux forces opposées dans l'élite européenne.