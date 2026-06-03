Retour de l'entraîneur belge à Roland-Garros avec deux joueurs en fauteuil et espoirs belges en juniors

Un entraîneur belge, célèbre pour sa longue collaboration avec Joachim Gérard, revient à Roland-Garros. Il accompagne désormais deux joueurs en fauteuil, Guy Sasson (catégorie quad, Israël) et Tom Egberink (Pays-Bas), tout en suivant les deux Belges en lice chez les juniors, Luna Gryp et Alexander Lantermann. Il témoigne de l'évolution du tennis en fauteuil, de la construction des nouvelles relations et des défis logistiques, tout en soulignant le manque de financement pour les joueurs belges.

L' entraîneur belge , connu pour avoir accompagné Joachim Gérard pendant de longues années, est de retour à Roland-Garros , toujours aux côtés de joueurs en fauteuil, mais cette fois pour deux d'entre eux.

Il suit également avec attention les deux derniers représentants belges du tournoi 2026, qui s'apprêtent à entrer en compétition dans la catégorie juniors. Sa vie quotidienne n'a guère changé par rapport à avant, car il doit continuer à travailler et a été sollicité par d'autres joueurs. Reprendre la même activité après tant d'années passées avec Jo a été un bon défi pour lui. Il conserve donc le même rythme, entre voyages et entraînements sur le terrain, ce qu'il apprécie.

La relation avec de nouveaux joueurs, même étrangers, se construit progressivement. La langue n'est pas un obstacle ; l'important est l'entente et la communication. Après plus de six ans avec Joachim, ils se connaissaient par cœur, et il faut du temps pour recréer un lien aussi fort, mais les nouvelles collaborations se déroulent très bien.

Parmi ses protégés, il y a un joueur dans la catégorie "quad" - les athlètes ayant un handicap aux membres supérieurs et inférieurs - Guy Sasson, Israélien, numéro 3 mondial et vainqueur de Roland-Garros ces deux dernières années. Ce dernier a aussi remporté un tournoi la semaine précédente, ce qui constitue une excellente préparation pour le Grand Chelem. L'entraîneur travaille avec lui depuis un an et demi, ayant commencé alors même qu'il coachait encore Joachim Gérard.

Le second joueur est Néerlandais, Tom Egberink, qui évolue dans la même catégorie que Jo autrefois. Ils s'étaient déjà affrontés sur le court avant que le coach ne le contacte et qu'une collaboration ne débute en janvier. La progression est graduelle, mais Tom enregistre des résultats satisfaisants et voit son niveau de jeu s'améliorer, ce qui est le plus important. L'espoir est que cela se poursuive.

Le défi logistique est de taille car le coach voyage beaucoup : il se rend aux Pays-Bas pour entraîner Tom à la Fédération à Amsterdam, et il se rend régulièrement aux États-Unis, à Houston, où réside Guy. Il n'est pas à 100% auprès de l'Israélien, étant davantage basé aux Pays-Bas. Ils parviennent néanmoins à s'organiser pour s'entraîner et se rencontrer le plus souvent possible, même de part et d'autre de l'Atlantique. Malgré la distance, tout se passe bien.

Concernant les espoirs belges en juniors, il mentionne Luna Gryp chez les filles et Alexander Lantermann chez les garçons. Tous deux ont remporté les titres lors du premier Grand Chelem de la saison à Melbourne, démontrant un réel potentiel. L'entraîneur les a observés et a discuté avec leurs préparateurs.

Ces jeunes sont très motivés, mais le manque de financement et de sponsoring constitue une difficulté majeure pour les joueurs belges de tennis en fauteuil, où les gains sont bien inférieurs à ceux du circuit valide. Ils possèdent néanmoins talent et potentiel, devront poursuivre leur développement physique et travailler dur pour aller loin. Roland-Garros accueille pour la première fois un tournoi junior en fauteuil, signe de la montée en puissance et de la reconnaissance croissante de cette discipline.

De plus en plus de tournois ATP intègrent des épreuves en fauteuil (Rotterdam, Rome, Miami, Rio, etc.), en plus des Grands Chelems. Il y a un véritable engouement et un respect mutuel entre valides et joueurs en fauteuil ; les premiers viennent spontanément saluer les seconds, comme Alexander Zverev l'a récemment fait à l'entraînement. Le niveau de jeu s'élève constamment, et l'entraîneur invite le public à assister à ces matchs, qui sont impressionnants.

La promotion du tennis en fauteuil gagne en ampleur, même si un soutien financier accru reste nécessaire





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