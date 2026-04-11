Retour réussi pour la mission Artémis II : Houston, nous avons un retour !

La capsule Orion, transportant les astronautes de la mission Artémis II, a effectué un retour réussi sur Terre après un périple historique. La mission marque une étape importante dans le programme de retour des humains sur la Lune et ouvre la voie à de futures missions vers Mars. La NASA célèbre ce succès majeur tout en préparant les prochaines étapes de l'exploration spatiale.

« Houston, ici Integrity. Nous vous entendons parfaitement », a annoncé le commandant Reid Wiseman après avoir traversé la phase la plus critique du retour dans l'atmosphère, à une vitesse dépassant les 30 fois celle du son. « Quel périple », s'est exclamé l'astronaute américain. Tous les membres de l'équipage sont en parfaite santé, a-t-il immédiatement précisé.

Partis le 1er avril de Floride, Reid Wiseman et ses collègues Christina Koch et Victor Glover, ainsi que le Canadien Jeremy Hansen, ont exploré l'espace plus loin qu'aucun humain auparavant. Ils ont rapporté des centaines de gigaoctets de données, fruits de la première mission lunaire depuis la dernière mission Apollo en 1972. Diffusée en direct sur plusieurs plateformes, la mission a vu les astronautes passer derrière la Lune lundi dernier, capturant en haute définition la Terre se couchant derrière une Lune majestueuse, oscillant entre des nuances de gris et de brun. Leur capsule Orion a atterri dans les eaux de l'océan Pacifique, au large de San Diego, freinée par d'énormes parachutes, à 17h07, heure locale (02h07, heure belge), conformément aux prévisions de l'agence spatiale américaine. La Marine américaine est mobilisée pour les récupérer et les ramener à terre, suivant un protocole inchangé depuis l'époque de Neil Armstrong.\Ce retour sans encombre est une source de soulagement immense pour les familles des astronautes et représente un succès indéniable pour la NASA, après des investissements de dizaines de milliards de dollars, des années de retards et de nombreuses interrogations sur l'intérêt de relancer la conquête lunaire. « Ce n'est qu'un début. Nous allons poursuivre ces missions avec une fréquence accrue, jusqu'à ce que nous foulions le sol lunaire en 2028, dans le but d'y établir une base », a déclaré Jared Isaacman, l'administrateur de la NASA nommé par Donald Trump. « Je ne pourrais pas être plus fier ! », a ensuite proclamé le président américain sur son réseau social Truth Social, saluant la « formidable et talentueuse équipe d'Artémis II ». « Nous allons répéter cette aventure, puis nous nous concentrerons sur la prochaine étape, Mars ! », a-t-il ajouté. Le bouclier thermique d'Orion, qui avait suscité de vives inquiétudes à la NASA après le détachement de fragments lors d'un test en 2022, a apparemment résisté aux températures extrêmes de 2 700°C générées par le frottement avec l'atmosphère. L'agence spatiale avait décidé de conserver le même bouclier, tout en modifiant la trajectoire pour minimiser les risques. Cette décision avait fait l'objet de nombreuses discussions.\Ce vol avait pour objectif de prouver à la NASA que sa fusée, le Space Launch System (SLS), Orion et tous ses systèmes étaient prêts pour le retour des Américains sur la surface lunaire, en prélude à de futures missions martiennes. La NASA prévoit une nouvelle mission en 2027, qui ne se rendra pas jusqu'à la Lune, avant d'envoyer des astronautes sur la surface lunaire en 2028, dans le cadre de la quatrième mission Artémis, prévue pour la dernière année du mandat de Donald Trump, théoriquement avant la Chine, qui envisage d'envoyer ses taïkonautes sur la Lune en 2030. Cependant, des experts expriment des doutes quant à la disponibilité des alunisseurs, développés par les entreprises des milliardaires américains Elon Musk et Jeff Bezos, pour 2028. Un Japonais et un Allemand devaient initialement participer à de futures missions Artémis, mais leur participation semble désormais incertaine, suite à une révision complète du programme Artémis par la NASA. L'Agence spatiale européenne a d'ailleurs reconnu devoir négocier pour conserver ces places. Le responsable de la NASA a rappelé vendredi soir que la collaboration avec les partenaires internationaux restait essentielle à la poursuite du programme. Parallèlement, la NASA aspire, à travers le programme Artémis, à raviver l'intérêt des Américains pour l'exploration spatiale. L'équipage espérait également, comme l'a exprimé Reid Wiseman cette semaine, « offrir au monde une pause, ne serait-ce qu'un instant »





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