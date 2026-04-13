Retour sur l'histoire minière : Immersion au cœur d'un ancien charbonnage

Découvrez l'histoire fascinante d'un ancien charbonnage à travers une visite guidée. Explorez la salle des pendus, la galerie et les outils des mineurs pour une immersion authentique dans la vie des travailleurs.

La visite de ce charbonnage historique offre une plongée fascinante dans le monde des mineurs et de leur labeur quotidien. Le parcours débute par la 'salle des pendus', un espace singulier où des vêtements suspendus à grande hauteur témoignent des conditions de travail difficiles. Ces vêtements sales, utilisés par les mineurs, étaient mis en boule et attachés avec des chaînes pour éviter tout contact avec les habits propres, une précaution essentielle pour maintenir l'hygiène dans cet environnement exigeant. Mohammed Kerai, le guide, nous livre des explications détaillées et passionnantes sur ce lieu empreint d'histoire. L'exposition des outils et des équipements, des pioches aux lampes en passant par les médailles, permet de comprendre l'ampleur et la complexité du travail effectué dans cette ancienne mine. Les bâtiments, préservés et intacts, révèlent la vie quotidienne des mineurs, avec notamment l'écurie et la maison des directeurs qui témoignent de l'organisation et de la hiérarchie en place sur le site. Ce charbonnage, qui a vu travailler jusqu'à 6400 ouvriers répartis sur quatre puits, est un véritable témoignage du passé industriel et humain.

Le point d'orgue de la visite est sans aucun doute la galerie, un lieu chargé d'histoire et de mystère. Découverte par hasard en 1989 lors de travaux effectués par Willy Dréau, le propriétaire, elle a conservé son authenticité. Les rails et les wagons sont toujours en place sur une longueur de 70 mètres, offrant aux visiteurs une immersion saisissante dans le cœur de la mine. On imagine facilement l'activité frénétique qui régnait autrefois dans ces galeries sombres et étroites, où les mineurs travaillaient d'arrache-pied pour extraire le charbon. La galerie est un témoignage poignant du courage et de la détermination de ces hommes, qui risquaient leur vie chaque jour pour assurer leur subsistance et celle de leur famille. Les récits de Mohammed Kerai et les anecdotes partagées par les visiteurs enrichissent l'expérience et permettent de mieux comprendre le contexte historique et social de cette époque.

Au plus profond de la mine, une véritable mosaïque de nationalités se côtoyait, créant une communauté solidaire et fraternelle. Italiens, Polonais et Algériens, entre autres, partageaient le même quotidien difficile, unis par le travail et les épreuves de la mine. L'histoire de la présence algérienne est particulièrement émouvante. Un visiteur témoigne de l'arrivée de son père en Belgique en 1945 et de ses conditions de vie difficiles. Logeant avec des Italiens dans des baraquements initialement construits pour les prisonniers allemands, son père a partagé les joies et les peines de la communauté minière. Les anecdotes racontées pendant la visite révèlent l'impact profond de ce travail sur les hommes et leurs familles. Un des visiteurs se souvient des cicatrices noires sur le dos de son père, causées par les plaques de charbon. Il relate comment son père lui parlait avec naturel de sa vie sous terre, de la solidarité qui régnait entre les mineurs, tous unis par une 'gueule noire'. Ce témoignage familial souligne l'importance de préserver la mémoire de ces hommes et de leur contribution à l'histoire industrielle. La visite du charbonnage est ainsi bien plus qu'une simple visite touristique, c'est un voyage émotionnel au cœur de l'histoire, un hommage aux mineurs et à leur courage





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